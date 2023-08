Princess Charming 2023: Madleen Matthias spricht über ihr Coming-out!

Madleen Matthias ist die neue „Princess Charming“ und sucht im TV nach der großen Liebe. Das Datingformat geht am 1. September 2023 bei RTL+ in die dritte Runde. Die Studentin hat jetzt verraten, wie ihr Coming-out war.

Madleen Matthias ist ein echter Hingucker! Die Beauty ist in Bremen geboren und wohnt mittlerweile in den Niederlanden. In ihrer Freizeit verbringt sie gerne die Zeit in der Natur. Im Laufe der Zeit merkte die Schönheit, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt – aber wie eigentlich ihr Coming-out? Darüber hat sie nun in einem Interview gesprochen.

So war das Coming-out von Madleen Matthias

„Mein Coming Out war definitiv ein Prozess. Erst als ich 2020 für das Studium in die Niederlande gezogen bin und somit aus meiner extrem heteronormativen Bubble, in der ich aufgewachsen bin, rausgekommen bin, habe ich den Raum gehabt, meine Sexualität richtig zu entdecken. In meiner neuen Umgebung waren plötzlich alle um mich herum queer. Und schon hatte ich meinen ersten ‚Crush‘: Eine Studentin aus dem Jahr über mir hat mir so richtig den Kopf verdreht. Es war schon verrückt, wie ein einfacher Umfeldwechsel etwas so Fundamentales auslösen kann. Bis zu meinem Coming Out als lesbisch hat es jedoch noch ganz schön gedauert. Ich habe mich nach und nach bei Familienmitgliedern und Freunden als queer und pansexuell geoutet“, sagt Madleen Matthias gegenüber RTL.

Weiter verrät die „Princess Charming“: „Ich hatte zwar seit meinem ersten Kuss mit einer Frau nie wieder etwas mit einem Mann, aber ich habe mich nicht getraut, mich als lesbisch zu outen. Nicht alle Menschen um mich herum waren von Anfang an supportive. Mein Outing wurde als ‚Phase‘ abgestempelt und ‚heiraten wirst du ja einen Mann‘. Eines Tages habe ich bei einem Spaziergang vor einer Freundin zum ersten Mal laut ausgesprochen, dass ich glaube, lesbisch zu sein. In dem Moment ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen und ich habe auf offener Straße angefangen zu weinen. Da wusste ich einfach, dass es richtig so ist.“ Die neue Staffel von „Princess Charming“ ist ab dem 1. September 2023 bei RTL+ verfügbar.