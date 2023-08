Princess Charming 2023: Das sind die Kandidatinnen!

Madleen Matthias ist die neue „Princess Charming“ und sucht in der Kuppelshow nach Mrs. Right. Die 23-jährige Studentin ist für eine neue Liebe bereit und würde sich gerne wieder binden. Ob die Schönheit ihre Traumfrau finden wird?

Worte, die sie beschreiben, sind: Fernweh, typische Waage, intersektionale Feministin – und sie findet Kommunikationsfähigkeit sexy. Madleen liebt das Tanzen und in der Natur sein. Ihre Love Languages sind Physical Touch, Words of Affirmation und Teasing und Sarkasmus. „The only true wisdom is in knowing you know nothing. Stay curious“, lautet ihr Lebensmotto.

Madleen Matthias hat verraten, auf welchen Tyo Frau sie steht. „Das Allerwichtigste für mich ist die Energie, die eine Frau ausstrahlt. Ich kommuniziere unheimlich viel mit meinen Augen und mit meiner Körpersprache, deshalb ist es mir schon wichtig, dass mein Gegenüber auch mit ihren Augen kommunizieren kann. Außerdem liebe ich es, wenn eine Person sowohl maskuline als auch feminine Energy ausstrahlt. Ich habe in meinem Leben schon die verschiedensten Menschen gedatet. Aber ich würde auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es da doch einen ganz bestimmten Typ FLINTA gibt, dem ich mich sehr hingezogen fühle: Lange, dunkle Haare und Tattoos“, sagt die 23-Jährige im Interview mit RTL.

Diese Kandidatinnen buhlen um Madleen Matthias

AILEENA

Name: Aileena

Alter: 26

Wohnort: Regensburg

Beruf: Nachrichtensprecherin & Podcasterin

Instagram: @aileena.ha

Lebensmotto: Alles kommt zu seiner Zeit bzw. passiert aus einem Grund

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meinen Blicken und meiner flirty Art

Liebe ist …? Gute Frage…

Funfact: Ich habe als Kind lieber Jungs-Klamotten getragen und habe mal in einem Musical mitgespielt.

ALEYNA

Name: Aleyna

Alter: 23

Wohnort: Köln

Beruf: Schulbegleiterin

Instagram: @aleynalolani

Lebensmotto: Lebe im Jetzt

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meinen Blicken

Liebe ist …? Liebe – Liebe kommt in vielen verschiedenen Arten

Funfact: Manchmal lache ich, während ich schlafe.

AYSUN

Name: Aysun

Alter: 23

Wohnort: Mannheim

Beruf: Rettungssanitäterin/ Erste-Hilfe-Ausbilderin/ Barkeeperin

Instagram: @AysiSpicy

Lebensmotto: Communication is key

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meiner charmanten offenen Art

Liebe ist …? bedingungslos

Funfact: Ich habe noch nie Harry Potter geschaut und mit meinem Lehrer eine Rockband gegründet.

DESI

Name: Desi

Alter: 25

Wohnort: Köln

Beruf: Content Creatorin

Instagram: @Desi.Luila

Lebensmotto: Leben und leben lassen

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meinen Augen

Liebe ist …? … einander zu vertrauen und gemeinsam zu wachsen, sich nicht fallen lassen, wenn es hart wird

Funfact: Ich bin süchtig nach ‚Capri-Sun‘ Kirsche.

EBRU

Name: Ebru

Alter: 33

Wohnort: Buchholz

Beruf: Hairstylistin

Instagram: @ebru_tekves

Lebensmotto: Frei wie ein Vogel – kommst du mit mir fliegen?

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meinem Humor, Positivität, Offenheit, meinen Tattoos und einem sympathischen Lächeln

Liebe ist …? Vertrauen, Spaß, niemanden verändern und eine gemeinsame Zukunft mit gemeinsamen Erlebnissen zu wollen

Funfact: Macht immer auf Macker, ist aber eigentlich die größte Diva im Inneren.

GABI

Name: Gabi

Alter: 29

Wohnort: Berlin

Beruf: Selbstständig als Erotikdarstellerin

Instagram: @itsgabigold

Lebensmotto: Was wir sehen, hängt davon ab, wonach wir schauen.

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meiner positiven Einstellung und meiner Kommunikationsfähigkeit.

Liebe ist …? Verbundenheit und der Wunsch danach. Verständnis und der Wunsch danach. Das Bedürfnis, jemanden wirklich zu sehen in dessen Komplexität.

Funfact: Ich kann das Tastaturalphabet auswendig (QWERTZ…).

JAZZ

Name: Jazz

Alter: 28

Wohnort: Hamburg

Beruf: Lehramt Studentin

Instagram: @jazzomezzo

Lebensmotto: Das Leben genießen und neue Erfahrungen sammeln, mit Lebensfreude neue Kapitel schreiben und Spaß haben, solange ich die Möglichkeit dazu habe. Das soll mehr Platz einnehmen als negative Ereignisse.

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meinem Humor, meiner Empathie und meiner lockeren, aufgeschlossenen Art und Weise

Liebe ist …? … eine auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten Menschen, verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe o. ä. Nein, sie ist viel mehr als das. Sie ist die Entscheidung für einen gemeinsamen Lebensabschnitt. Sie schafft einen Raum, um zu sein, wer man ist. Es geht um Zuneigung, Wertschätzung und Akzeptanz.

Funfact: Wenn ich gestresst bin, koche ich. Es beruhigt mich und macht mich glücklich. Manchmal mehrere Gerichte. Und da es dann immer viel zu viel ist, muss ich es an Freunde und Familie verteilen.

KIM

Name: Kim

Alter: 32

Wohnort: Koblenz

Beruf: Personalsachbearbeiterin

Instagram: @kimbeks

Lebensmotto: Behandele andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.

Womit bringst du andere um den Verstand? Durch meinen Humor und meine Fürsorglichkeit.

Liebe ist …? …füreinander da zu sein und das Leben des anderen zu bereichern.

Funfact: Ich besitze ein Stoffschwein namens Günni, ohne das ich nicht einschlafen kann.

LILI

Name: Lili

Alter: 29

Wohnort: Köln

Beruf: Grafikdesignerin, Tätowiererin

Instagram: @lil.cgn

Lebensmotto: cringe but free

Liebe ist …? Ich finde, bell hooks fasst es gut zusammen: „Wenn wir lieben, bringen wir offen und aufrichtig Fürsorge, Zuneigung, Verantwortung, Respekt, Hingabe und Vertrauen zum Ausdruck.“

Funfact: Ich mag keine Füße und bin süchtig nach Lakritz.

LINH

Name: Linh

Alter: 26

Wohnort: Salzburg

Beruf: Freelance Cutterin

Instagram: @blinh_blinh_

Lebensmotto: be whoever you wanna be

Funfact: Ich habe immer random blaue Flecken. Ich kann keine Redewendung richtig sagen bzw. vermische welche. Meinen Namen spricht man wie Schmetterling aus ohne Schmetter.

LUCY

Name: Lucy

Alter: 25

Wohnort: Innsbruck

Beruf: Barkeeperin

Instagram: @lucifer.stnsbrtn

Lebensmotto: Supercalifragilisticexpialidocious (‚Mary Poppins‘)

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meiner emphatischen, fürsorglichen Art.

Liebe ist …? … bedingungslos, oft mit Schmerz verbunden und trotzdem das allerschönste Gefühl, das es gibt.

Funfact: Ich rede und lache viel im Schlaf.

MARIA

Name: Maria

Alter: 29

Wohnort: Frankfurt

Beruf: Marketing

Instagram: @mafabravo

Lebensmotto: „Wir sind geboren, um glücklich zu sein“ und „Immer Superbock“ 🙂

Womit bringst du andere um den Verstand? Meine Freunde sagen, dass ich einen besonderen Charme habe, aber ich glaube, es ist meine offene, humorvolle, entspannte und sympathische Art.

Liebe ist …? …eine Entscheidung, die man jeden Tag trifft, sich für die Verbindung und Beziehung Mühe zu geben.

Funfact: Ich bin Sommersprossen- und Muttermale-süchtig.

MELANIE

Name: Melanie

Alter: 29

Wohnort: Berlin

Beruf: Inhaberin eines Onlineshops für spirituelles Räucherwerk

Instagram: @Mellilala

Lebensmotto: Keeping myself rich by keeping my wants few / Liebe besiegt alles, so lasst auch uns der Liebe nachgehen (Tattoo auf meinem Bein)

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meinen Blicken, meinem Humor und meiner Leichtigkeit durchs Leben zu gehen.

Funfact: Ich kann kaum Liedtexte, singe aber immer mit.

NATALIE

Name: Natalie

Alter: 31

Wohnort: Mönchengladbach

Beruf: öffentlicher Dienst

Instagram: @n_art__

Lebensmotto: zu wachsen tut weh

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meiner caring Art, meinem femininen Gesicht in Kombi mit masc vibes.

Liebe ist …? … sich immer wieder zu entscheiden, bei einer Person bleiben zu wollen, nachdem das erste Verliebtheitsgefühl vorbei ist und erste Herausforderungen aufkommen. Dabei stets das Gefühl zu haben trotz Streitigkeiten ein Team zu sein, zu wachsen und voneinander lernen zu dürfen.

Funfact: daddle Ewigkeiten mit dem Handy auf der Toilette (bis meine Beine einschlafen).

NINA

Name: Nina

Alter: 31

Wohnort: Berlin

Beruf: Kosmetikerin, zeitgenössische Tänzerin, Einzelhandel

Instagram: nina_burkhardt_

Lebensmotto: YOLO und JOMO statt FOMO

Womit bringst du andere um den Verstand? Passionsfrüchte (aus)lecken.

Liebe ist …? nicht ein Ort, an dem man jeden Fehler des anderen gutheißt, Liebe ist ein Klassenzimmer, in dem sich zwei Menschen gegenseitig unterrichten, wie man die beste Version von sich selbst sein kann.

Funfact: In mir wohnt eine crazy cat Ömi, die eine Schwäche für Geräte hat.

NORA

Name: Nora

Alter: 25

Wohnort: Köln

Beruf: selbstständig

Instagram: @noramaes

Lebensmotto: the rest is still unwritten.

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meinen Blicken und meiner flirty Art.

Liebe ist …?…ein Team zu sein, egal was kommen mag

Funfact: ich trage immer matching Unterwäsche, ich kann Wörter extrem schnell rückwärts sagen.

RAHEL

Name: Rahel

Alter: 27

Wohnort: Berlin

Beruf: Hostelbesitzerin und Marketing-Managerin

Instagram: rahel.ity

Lebensmotto: Alles ist gut, solange du wild bist

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meiner locker-lustigen und liebevollen Art

Liebe ist …? … ankommen / bei jemandem zuhause sein

Funfact: Ich bin Pfarrerstochter, singe Songs stets und ständig falsch nach wie ein Radio, das man nicht ausschalten kann.

Das sind die Nachrückerinnen

STEPHIE

Name: Stephie

Alter: 28

Wohnort: Köln

Beruf: Content Creatorin

Instagram: @stephie_stark

TV-Erfahrung: Hat schon in mehreren „Bachelor“-Formaten versucht, ihr Liebesglück zu finden und dort dann auch ihre Pansexualität öffentlich gemacht.

Lebensmotto: everything happens for a reason.

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meiner unvergleichlichen Art, der Mix aus Spaß und Ernst.

Liebe ist …? Leidenschaft, die beste Freundin und Partnerin in einer Person zu haben. Die Person, die du in jedem Moment am liebsten an deiner Seite haben möchtest und mit der du am liebsten jeden Moment teilen möchtest.

ELSA (ab Folge 4)

Name: Elsa

Alter: 24

Wohnort: Berlin

Beruf: Content Creatorin

Instagram: @elsalouise.w

TV-Erfahrung: Finalistin der ersten Staffel „Princess Charming“

Lebensmotto: Das Leben geht nur vorwärts und: The only limit is your mind

Womit bringst du andere um den Verstand? The eyes chica, the eyes

Liebe ist …? wahrer Reichtum

Funfact: Ich antworte nicht auf WhatsApp, schicke aber Memes auf Instagram.

MELI

Name: Meli

Alter: 27

Wohnort: Zürich

Beruf: Dating Coach/ Gastronomin

Instagram: @melanienicoleinc

Lebensmotto: Alles kann – nix muss.

Womit bringst du andere um den Verstand? Mit meinen Blicken, meiner Entspanntheit und das man mit mir immer Spaß hat.

Funfact: Ich habe A.ngst vor Pferden. Wenn ich nervös bin, schwitze ich auf der Nase.