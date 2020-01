Prince Damien: So sieht er OHNE seinem Irokesen-Schnitt aus!

Prince Damien mischt das Dschungelcamp in dieser Staffel ordentlich auf. Der Paradiesvogel wollte schon immer bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen – in diesem Jahr ist sein größer Wunsch in Erfüllung gegangen. Sein Markenzeichen sind die aufgeklebten Nieten über den Augenbrauen, aber auch sein Irokesen-Schnitt ist ein echter Hingucker. Doch es gab auch mal eine Phase, wo er sich „oben ohne“ gezeigt hat – aber wie kam es eigentlich dazu?

Sein Markenzeichen sind sein Irokesen-Schnitt und die aufgeklebten Augenbrauen-Piercings. Mit seinem Look und seinen Outfits ist er ein echter Hingucker und unverwechselbar. Seine Haare hatte er jedoch 2017 mal abrasiert – und das wegen seiner Oma.

Darum schnitt Prince Damien seine Haare ab

„Meine Haare sind ab – nicht endgültig, aber vorübergehend. Meine Oma hat immer gesagt, dass ich meine Haare kürzer machen soll, weil es seriöser und cooler aussehen würde. Daraufhin habe ich es mal probiert“, sagte der Sänger im Jahr 2017 im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Neuer Look war für ihn ein Schock

Der erste Anblick war für sie ein totaler Schock. „Die ersten zwei Wochen waren ein absoluter Schock und ich fragte mich, was ich mir da nur angetan. Mittlerweile muss ich aber sagen, dass ich die Friseur echt toll finde“, erzählte Prince Damien weiter. An den Look konnte er sich nur schwer gewöhnen – und schon hatte er einige Monate später wieder seinen gewohnten Look.

In diesen TV-Shows war der Sänger schon

Durch „Deutschland sucht den Superstar" wurde Prince Damien im Jahr 2016 bekannt. Mit „Glücksmomente" landete er in den Charts mit Anhieb auf dem ersten Platz – was für ein Mega-Erfolg! Schon gewusst? Schon davor war er im TV zu sehen – und zwar bei der britischen Ausgabe von „X Factor". Gemeinsam mit seinem Tanzpartner Luca Hänni gewann er 2017 die zweite Staffel von „Dance Dance Dance". Von 2007 bis 2012 war er Sänger beim Hip-Hop-Trio B-Cool (später „Absolut Raw").