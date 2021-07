Pretty Little Liars-Remake: So soll die neue Besetzung aussehen!

Nachdem schon seit vier Jahren „Pretty Little Liars“ sein Ende genommen hat, soll es nun eine Art Remake geben. Nun haben die Produzenten von „Pretty Little Liars: Original Sin“ die Hauptbesetzung der neuen Serie verraten. Vielleicht kennst du sogar eine der neuen Hauptdarstellerinnen?

Wie schön war das noch, als man sieben Jahre lang rätseln konnte, wer „A“ ist. Doch natürlich ist irgendwann jede Serie mal vorbei. So fand ,,Pretty Little Liars“ 2017 ihr Ende. Doch nun gibt es gute Neuigkeiten. Es wird nämlich ein Remake geben und wir verraten dir die neue Besetzung.

Darum geht es im Remake

Wenn dir schon die normale Serie „Pretty Little Liars“ gefallen hat, dann wird dir das Remake sicher auch gefallen. Es wird nämlich von der Art her sehr ähnlich sein. Mal wieder versucht eine Gruppe an Mädchen mysteriöse Geschehnisse aufzudecken. In der Arbeiterstadt Millwood passierten vor zwanzig Jahren viele tragische Ereignisse. Genau deshalb werden die Mädchen von einer unbekannten Person gequält. Sie sollen für die Sünden ihrer Eltern zahlen. Das klingt nach einer ganzen Menge Spannung. Wann die Serie allerdings startet, ist noch nicht bekannt. Die Hauptdarstellerinnen der Serie wurden allerdings verraten.

Das sind die Hauptdarstellerinnen des Remakes

Wie HBO Max nun mitteilte, stehen nun die beiden Hauptdarstellerinnen schon fest. Zum einen wird es Chandler Kinney werden. Sie wurde vor allem bekannt durch ,,Lethal Weapon“ und „Zombies 2“. Sie wird die Rolle der „Tabby“ übernehmen – eine Regisseurin mit steiler Karriere. Doch wie jedes Mädchen in ,,Pretty Little Liars“ hat auch sie ihr dunkles Geheimnis, welches lieber nicht aufgedeckt werden sollte. Die zweite Hauptdarstellerin, welche nun verraten wurde, ist Maia Reficco. Sie wird die Rolle der „Noah“ übernehmen. Eine erfolgreiche Profi-Läuferin, die nach ihrer Jugendhaft wieder auf die richtige Spur zurückkehren möchte. Schon gelesen? Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Juli 2021.