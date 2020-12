Pretty in Plüsch: Zoff hinter den Kulissen!

Erst kürzlich ist die neue SAT.1-Show “Pretty in Plüsch” gestartet. Der Sender bringt die Show eher zu Ende, da das Zuschauerinteresse an dem Format sehr gering war. Doch nun wurde enthüllt: Hinter den Kulissen soll es mächtig gekracht haben!

SAT.1 beschreibt “Pretty in Plüsch” als die “schrägste Gesangsshow in Deutschland” – beim Publikum kam das Format wohl nicht gut an. Denn die Quoten lagen im Keller und hatte nicht den gewünschten Erfolg – die Macher haben das sich wohl ganz anders vorgestellt. Deshalb beendet SAT.1 vorzeitig die Sendung: Schon an diesem Freitag läuft die letzte Folge der Puppenshow.

Hinter den Kulissen soll es gekracht haben

“Für die zweite Folge gab es viel positives Feedback, dennoch konnte die Show leider nicht genügend Zuschauer begeistern. Am Freitag wird um 20.15 Uhr das beste Promi-Puppen-Duett in einer großen Final-Show gekürt”, sagte eine Sendersprecherin gegenüber der Bild-Zeitung. Hinter den Kulissen soll es angeblich auch zum Streit gekommen sein. Einige Promis fielen angeblich durch unangenehme Starallüren auf, wie die Bild wissen. “Eine Kandidatin kam beispielsweise meist zu spät, an einem Tag sogar gar nicht”, verriet ein Insider dem Blatt. Ein Promi habe gar eine Assistentin dazu genötigt, ihm die Schuhe zu schnüren.

SAT.1 beendet vorzeitig “Pretty in Plüsch”

In "Pretty in Plüsch" nahmen traten sechs Plüsch-Charaktere mit jeweils einem Promi an. Mit ihrer Performance wollten sie Sarah Lombardi und Hans Sigl sowie einem Gast-Juror beeindrucken. SAT.1 verpflichtete Michelle Hunziker als Moderatorin. In der ersten Folge bekam Ingolf Lück die wenigsten Stimmen und musste das Format verlassen, welcher sich nicht gegen Janine Kunze durchsetzen konnte. Seine Puppe konnte ebenfalls entlarvt werden – es handelte sich dabei um Spice Girl Mel C. Doch nicht mal der Superstar konnte der Show zu mehr Quoten verhelfen. Nun ist Schluss – am Freitag zeigt SAT.1 das vorzeitige Finale der Show. Wer bei "Pretty in Plüsch" als Sieger hervorgeht, können allein die Zuschauer entscheiden…