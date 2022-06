Post Malone: So stark leidet er unter seiner Zigarettensucht

Jeder hat so sein eigenes kleines Laster – auch Stars wie beispielsweise Post Malone. Wie er nun selbst zugegeben hat, raucht er zu viele Zigaretten am Tag. Und zwar bis zu zwei Schachteln am Tag. Dabei habe er seinen Konsum schon stark zurückgeschraubt, wie er selbst sagt. Das viele Rauchen hinterlässt natürlich seine Spuren. Der Rapper hat nun selbst offen über seine Sucht in einem Podcast gesprochen.

Um Stress abzubauen oder sich zu beschäftigen, hat jeder von uns diese eine Sache, die eigentlich gar nicht so gut für uns ist, die man aber sehr gern und zu oft macht. Bei Post Malone ist es eindeutig das Rauchen, wie er selbst zugibt. Er ist nämlich extrem abhängig vom Nikotin. So habe sein Körper schon sehr stark unter dem Konsum gelitten.

So viel raucht Post Malone

Wie er im Podcast Full Send zugegeben hat, raucht er zurzeit einfach viel zu viel – obwohl er es seit Jahren immer weiter reduziert. So rauche er täglich um die 40 bis 45 Zigaretten. Immer wenn er nach der dritten Schachtel fragen würde, fühle er sich richtig schlecht und wolle einfach nur noch schlafen gehen. Doch mit einer Sache toppte er wirklich alles. Als Post Malone nämlich gefragt wurde, wo sein Rekord für Zigaretten an einem Tag liegt, antwortete er mit 80. Dabei weiß der 26-Jährige selbst, dass sein Körper und vor allem seine Stimme darunter stark gelitten haben.

„Stimme eindeutig ruiniert“

Rauchen ist natürlich nicht gut für den Körper, aber vor allem schadet es auch den Stimmbändern. Eher schlecht für einen Musiker, der auch selbst singt und nicht nur Instrumente spielt. Post Malone gibt selbst zu, dass er sich dadurch die Stimme ruiniert habe. Allerdings blieb er relativ locker. Seine Antwort endete im Vergleich, dass Johnny Cash auch sehr viel geraucht habe und dennoch eine gut klingende Stimme gehabt habe. Zudem habe er seinen Konsum schon deutlich reduziert. Ein neues Tabu wäre für ihn auch, dass er nicht mehr im Bett rauche, sondern nur noch an bestimmten Orten, wie beispielsweise seinem Arbeitsplatz. Schon gelesen? Post Malone: Rapper zum ersten Mal Vater!