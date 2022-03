Positiver Coronatest: Frau muss in Restaurant schlafen!

Dieser Vorfall ereignete sich vor Kurzem in China. In dem asiatischen Land ist man besonders streng, wenn es um die Eindämmung des Coronavirus geht. Weil eine Restaurantbesucherin positiv auf Covid-19 getestet wurde, musste sie kurzerhand einfach dort bleiben und übernachten, um keine weiteren Personen anzustecken. Ein wirklich sehr kurioser Fall.

Eigentlich wollten die Besucherinnen und Besucher in einem Restaurant im chinesischen Henan nur einen tollen Abend verbringen. Doch ein positiver Coronatest brachte wirklich komplettes Chaos in die Sache hinein. Weil in dem Land sehr strenge Sicherheitsmaßnahmen gelten, mussten alle Personen, die gerade vor Ort am Essen waren, im Restaurant übernachten.

Strenge Vorschriften in China

Wenn man unsere Maßnahmen mit denen in China vergleicht, dann können wir uns wirklich wie im Paradies fühlen. Denn um das Coronavirus einzudämmen, haben die Asiaten wirklich eine sehr strenge Politik mit sehr scharfen Maßnahmen. Sie verfolgen nämlich eine „Null-Covid-Strategie“, bei der jede Quelle der Verbreitung so stark wie nur möglich eingedämmt wird, damit sich nicht weitere Menschen anstecken. So kann ein einziger Coronafall für viele andere Mitmenschen den Alltag komplett durcheinanderbringen. So nun auch in einem Restaurant in Henan. Doch wie konnte das eigentlich passieren?

Gäste müssen in Restaurant übernachten

Eigentlich wollte sie nur mit ihren Freunden Essen gehen. Doch wegen eines positiven Coronatests wurde das Restaurant schnell zum Quarantäneort. Mit anderen Gästen und dem Personal des Lokals mussten nun alle isoliert die nächsten Stunden beziehungsweise eine Nacht verbringen. „Das Restaurant gab uns immer wieder kostenloses Essen. Um drei Uhr nachts wurden uns Nudeln gekocht, und am Morgen wurden einige Gerichte gebraten. Ich habe gegessen, bis ich mich nicht mehr bewegen konnte“, erklärte die Frau gegenüber Orient Today. Nachdem alle dort übernachteten, wurde ihnen noch von den Behörden geraten, die nächsten 13 Tage isoliert zu Hause zu verbringen. Schon gelesen? Corona: Laut Studie manche Menschen immun gegen Virus.