Pornostar Gina Lima (†23) ist tot – Ihr Ex-Freund stirbt kurz danach

Trauer um Gina Lima: Die philippinische Pornodarstellerin wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Das Erotikmodel wurde nur 23 Jahre alt. Ihr Ex-Freund ist kurz danach verstorben.

In ihrem Apartment wurde Gina Lima leblos aufgefunden und danach in ein Krankenhaus gebracht, wie „Daily Star“ berichtet. Dort konnten Mediziner nur noch den Tod der 23-Jährigen feststellen.

In der Nacht zuvor habe ihr Ex-Freund Ivan Cezar Ronquillo die Nacht bei ihr verbracht. Deshalb schließen die Ermittler ein Verbrechen nicht aus. Gegenüber der Polizei habe er mitgeteilt, dass er morgens aufgewacht sei und sich Gina Lima nicht mehr bewegte. Laut ersten Untersuchungen hat ihr Körper keine äußeren Verletzungen aufgewiesen, die in Verbindung mit ihrem Tod stehen. Herz-Kreislauf-Probleme wurden als vorläufige Todesursache angegeben. Laut Medienberichten wurden Marihuana und Medikamente in ihrem Zimmer gefunden.

Auch ihr Ex-Freund wurde tot aufgefunden

Nur drei Tage später wurde ihr 24-jähriger Ex-Freund Ivan Cezar Ronquillo tot aufgefunden, wie „The Philippine Daily Inquirer“ berichtet. Er wurde im Treppenhaus seines Hauses gefunden. Sein Tod wird als möglicher Suizid untersucht.

In der Erklärung des Polizeibezirks Quezon City zum Tod von Ivan Cezar Ronquillo heißt es unter anderem: „Im Anschluss daran reichte der Vater des Opfers freiwillig eine handschriftliche Verzichtserklärung ein, in der er die Überzeugung der Familie zum Ausdruck brachte, dass es sich bei dem Vorfall um einen Selbstmord handelte und erklärte, dass sie keine weiteren Ermittlungen mehr wünschten.“ Am Tag vor seinem Tod postete Ivan Cezar Ronquillo noch emotionale Erinnerungen an Gina Lima: „Ich liebe dich so sehr, Gina, ich kann es nicht ohne dich an meiner Seite tun.“

Gina Lima stammte ursprünglich aus der Provinzstadt Bayugan, lebte aber später in der Metropolregion Manila. Im Jahr 2018 spielte sie im romantischen Fantasyfilm „My Fairy Tail Love Story“ mit und war dann später in Erotikfilmen zu sehen. Erst im September postete ihre Schwester bei Instagram: „Ich vermisse dich, Gina Lima. Du bist die Einzige, die weit weg von uns Geschwistern lebt. Ich wünschte, du würdest auch hier in Bayugan leben. Pass immer gut auf dich auf in Manila.“

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern. Einen Überblick über alle Beratungsstellen gibt es auf der KUKKSI Hilfeseite.