KUKKSI NEWSFLASH Spezial: Löwen-Showdown in Berlin und Brandenburg!

Die Polizei sucht in Berlin und Brandenburg nach einer entlaufenen Wildkatze. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Löwin handelt. Unklar ist bisher, woher das Tier stammt. In den betroffenen Gebieten warnt die Polizei die Bevölkerung.

Der Löwe wurde zuletzt in einem Waldstück in Kleinmachnow südwestlich von Berlin gesichtet. „Wir sind gerade in einer heißen Phase, er wurde gerade gesehen“, sagte ein Polizist zu einem Anwohner laut der Bild-Zeitung. Unklar ist bisher, zu wem die Löwin gehört. „Wenn Sie wissen, wo das Wildtier gehalten oder sich vor dem aktuellen „Ausflug“ in die Brandenburger und Berliner Natur befand, dann melden Sie sich bitte auf der nächsten Polizeidienststelle oder wählen den Notruf“, schrieb die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter. Weder der Berliner Zoo noch der Tierpark vermissen eine Löwin.

Löwen-Showdown in Berlin und Brandenburg

Die Löwin sorgt für ein Großaufgebot der Polizei in Berlin. Auch Hubschrauber und Drohnen kommen zwischen Berlin und Potsdam zum Einsatz. Die Behörden haben die Bevölkerung im Süden der Hauptstadt vor dem freilaufenden Wildtier gewarnt – das betraf vor allem die Regionen Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow. Auch das Veterinäramt mit Tierärzten und Jägern ist eingeschaltet worden. Am Nachmittag war bereits der Königsweg im Bezirk Steglitz-Zehlendorf gesperrt worden. Die Spuren dort führten jedoch ins Leere. „Es fanden sich keine Hinweise oder Spuren, dass das Tier sich dort tatsächlich befunden hat“, teilte die Polizei bei Twitter mit.

Durch Zeugen habe die Polizei von dem Wildtier erfahren. „Gegen Mitternacht kam bei uns die Meldung rein, die wir uns alle nicht vorstellen konnten. Da haben zwei Passanten ein Tier gesehen, das einem anderen nachrennt“, sagte Polizeisprecher Daniel Keip dem rbb. „Das eine war ein Wildschwein und das andere war offensichtlich eine Raubkatze, eine Löwin. Die beiden Herren haben auch ein Handyvideo aufgenommen und auch erfahrene Polizisten mussten bestätigen, es handelt sich wahrscheinlich um eine Löwin“, erklärte er weiter.