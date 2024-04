Polizei ermittelt: Michelle Monballijn musste Mike Cees anzeigen!

Im Oktober vergangenen Jahres gaben Michelle Monballijn und Mike Cees ihr Ehe-Aus bekannt. Bei „Prominent getrennt“ trafen die beiden wieder aufeinander. Doch nun tobt ein Rosenkrieg – sogar die Polizei ermittelt.

Mike Cees gestand sich ein: Er hat wohl noch Gefühle für seine Ex! Die beiden sind derzeit in der RTL+-Show „Prominent getrennt“ zu sehen. „Denn in dem Moment des Aufeinandertreffens habe ich mich gefragt, warum sind wir eigentlich hier in diesem Format gelandet. Es kann ja nicht nur einzig und allein an mir gelegen haben“, erklärt der ehemalige „Temptation Island“-Verführer gegenüber Promiflash.

Dann offenbart er: „Ich glaube tatsächlich, dass eine Ehe schon anders bindet als eine normale Partnerschaft. Deswegen waren ja auch bis letzte Woche Freitag noch Gefühle im Spiel. Auch wenn ich es in letzter Zeit sehr habe krachen lassen, habe ich die Hoffnung bis zum Schluss nicht aufgegeben, dass wir es schaffen.“

Erbitterter Rosenkrieg abseits der Kameras

Doch abseits der Kameras tobt ein bitterlicher Rosenkrieg. Arielle Rippegather, welche ebenfalls mit Mike zusammen war, schildert gemeinsam mit Michelle schockierende Details. „Vor zwei, drei Tagen hat er mich angerufen und da hat er Äußerungen gegen Michelle gemacht, Gewaltäußerungen, die ich nicht im Detail erzählen möchte“, sagt Arielle Rippegather in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner.

„Wir sind dann zusammen zur Polizei gefahren. Wir haben uns ja auch das erste Mal seit Monaten wieder gesehen. […] Wir haben ihn angezeigt für diese Aussagen – beziehungsweise Michelle hat ihn angezeigt. Ich bin jetzt Zeugin“, sagt Arielle Rippegather weiter. Welche Aussagen genau Mike Cees getroffen hat, verriet die Blondine jedoch nicht.

Arielle Rippegather erlitt Panikattacken

Seit 2001 waren Michelle Monballijn und Mike Cees ein Paar. In der Zwischenzeit fing er auch etwas mit „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“-Star Arielle Rippegather an. Die beiden Frauen waren deshalb nicht gut aufeinander zu sprechen – mittlerweile haben sich die Wogen jedoch geglättet. Arielle Rippegather hatte in dieser Zeit schwere Panikattacken. „Er hat ja Videos über mich gemacht und gesagt, ich sei bedeutungslos. Damals bin ich auch wirklich in Therapie gegangen, weil das für mich so schlimm war“, gestand die Beauty im Gespräch mit Ramon Wagner.