Pocher vs. Wendler: ER ist der Gewinner im Show-Duell!

Die Fans haben lange darauf gewartet: Oliver Pocher und Michael Wendler trafen endlich aufeinander und kämpften in einer Live-Show bei RTL gegeneinander. Doch wer konnte das Duell für sich entscheiden?

Oliver Pocher und Michael Wendler liefern sich seit mehreren Wochen einen knallharten Social-Media-Beef. Nun kam es zum Höhepunkt: In „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“ traten die beiden Rivalen gegeneinander an.

Oliver Pocher stichelte gegen Michael Wendler

Schon nach wenigen Minuten teilte Oliver Pocher gegen seinen Konkurrenten richtig aus. Während einem Plausch mit Moderatorin Laura Wontorra, wirkte Michael Wendler noch etwas unsicher – zu dem Moment war Oliver Pocher bereits in Höchstform. „Der Helm könnte auch Laura passen“, witzelte er über seine Kopfbedeckung.

Wer hat das Duell gewonnen?

Michael Wendler blühlte im Laufe der Show auf – das er zunächst etwas ruhiger war, kann womöglich mit den letzten Tagen zusammenhängen: Es stand nicht nur der 18. Geburtstag seiner Tochter Adelina an, sondern auch noch Scheidungsverhandlungen mit seiner Noch-Ehefrau Claudia Norberg. Dann unterstützte er auch noch seine Freundin Laura Müller im „Let’s Dance“-Studio – er gab zu, kaum geschlafen zu haben. „Ich bin jetzt wieder einigermaßen fit und jetzt kann es losgehen“, verriet er zum Beginn der Show. Doch wer hat eigentlich gewonnen? Nach mehreren Duellen und einem Finale wurde kurz nach 23 Uhr der Gewinner gekürt: Oliver Pocher hat das Show-Duell gewonnen.