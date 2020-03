Pocher vs. Wendler: Das sagt ein Experte zum Insta-Beef!

Seit mehreren Wochen liefern sich Oliver Pocher und Michael Wendler einen Social-Media-Beef. Der Höhepunkt kommt erst noch: RTL hat am Sonntag seine Primetime freigeräumt und zeigt eine Live-Show mit den beiden Rivalen. KUKKSI hat bei einem Medienexperten nachgefragt, was er von der Parodie hält.

Im Januar 2020 wurde Michael Wendler erstmals von Oliver Pocher auf die Schippe genommen. Das kam bei der Community so gut an, dass der Comedian eine Parodie nach der anderen zu dem Schlagersänger veröffentlichte – damit landete er im Netz einen Hit nach dem anderen.

Das sagt Experte Jo Groebel zum Insta-Streit

„Ich gestehe offen: Man kann über alles reden, wenn es harmlos ist. Wenn es Unterhaltung ist, ist das okay. Vom ganzen Stil her finde ich das aber mittlerweile etwas nervig und nicht mehr witzig. Ich sage es mal ganz böse: Das ist eher für Leute, deren Ansprüche an Unterhaltung vielleicht nicht besonders hoch ausgeprägt sind“, sagt Medienexperte Jo Groebel im exklusiven Interview mit KUKKSI auf der „Movie meets Media“ in Berlin.

Die Witze findet er nicht mehr lustig

Der Experte findet die Witze von Oliver Pocher langsam nicht mehr lustig. „Wenn er damit durchkommt, ist das sein Geschäftsmodell. Dann soll er das machen und wenn er damit Erfolg hat, ist das prima. Er macht es, weil er damit Geld verdient – es ist auch sein gutes Recht. Es gibt intelligente Satire, aber das ist kein besonders gutes Zeichen für unsere Kultur“, sagt er uns weiter.

Michael Wendler hatte zum Anfang der Parodien bei Instagram mit einer Strafanzeige gedroht – laut dem Experten hätte er lieber einen anderen Weg einschlagen sollen. „Mit Coolness und ignorieren wäre für mich eher nachvollziehbar gewesen, als mit einer Strafanzeige zu drohen. Ich kann mir vorstellen, dass ihm das reizt – aber mit Stillhalten hält man immer die beste Waffe in den Händen. Man muss aber auch sagen, dass sich Wendler hier und da auch anbietet für so etwas. Für mich sind das beide keine besonderen Charaktere“, meint Jo Groebel. Schon gelesen? Oliver Pocher: Kampfansage an Michael Wendler!