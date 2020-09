PlayStation 5: Hier kannst du die PS5 kaufen!

Erst das Vorbestell-Chaos um die neue PS5-Konsole, jetzt kommt auch noch eine Stornierungswelle der Vorbestellungen durch mehrere Versender.

Bei Twitter und Reddit explodieren die Beiträge von Vorbestellern, dessen Bestellungen durch die Händler einfach storniert wurden. Das Geld für die bereits an- oder komplett bezahlten PlayStation 5 Konsolen ist zwar zurück erstattet worden, aber nun stehen die Käufer ohne reservierte Konsole da. Nachdem am vergangenen Donnerstag schon die Aufregung groß war, als die Reservierungsseiten mitten in der Nacht online gingen, steht nun wieder die Frage im Raum – woher bekomme ich noch eine PS5?

PlayStation 5 kaufen – die Nachfrage ist gigantisch

Es ist nicht davon auszugehen, dass bis zum 19. November noch genügend Konsolen für alle in den Handel kommen. Sony hat zwar versprochen, noch weitere PS5-Geräte für die Vorbestellung zur Verfügung zu stellen, diese werden aber nicht die riesige Nachfrage decken können. Wir haben von Händlern gehört, die nur 1/5 der bestellten Menge erhalten werden. Die nächste Lieferung an den Handel soll in der zweiten Dezemberwoche erfolgen. Auch wenn die Vorbestellungen bei Online-Händlern und teilweise auch dem stationären Handel ausverkauft sein mag, gibt es am 19 November dennoch gute Chancen die begehrte Sony-Konsole zu bekommen. KUKKSI verrät euch, wo die Chancen am besten sind.

Wo kann ich noch eine PS5 kaufen?

Von einer gut vernetzten Quelle hat KUKKSI erfahren, dass im Oktober noch einmal eine größere Menge PS5-Konsolen an die Händler vergeben wird. Diese sind für den stationären Handel vorgesehen, damit es zum Launch auch noch Geräte in den Läden zu kaufen gibt. Den größten Anteil werden dabei sicherlich die großen Ketten wie Saturn, Media Markt, Expert und Euronics bekommen. Es gibt in jeder Stadt aber auch kleinere Elektrogeschäfte, bei denen ihr fündig werden könnt und bei denen keine Online-Vorbestellung möglich war. In der Vergangenheit hat sich die real-Märkte als Geheimtipp erwiesen. Dort bekamen wir noch ohne Probleme Konsolen, die in den großen Elektromärkten ausverkauft waren. Wer morgens zur Ladenöffnung schnell ist, wird gute Chancen haben dort noch eine PS5 zu bekommen. Schon gelesen? Kann man die PlayStation 5 vorbestellen?