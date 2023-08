Playdate: RTLZWEI startet neue Fetisch-Datingshow!

Fetischshows scheinen im Fernsehen im Trend zu liegen. Mit „Stranger Sins“ ging erst kürzlich ein neues Format bei RTL+ online. Mit „Playdate“ startet RTLZWEI ein neues Fetischformat – es geht unter anderem um Natursekt, Fußfetisch, Gerüche, Rollenspiele oder Wax Play.

„Playdate – Lust auf Fetisch?“ ist eine Dating-Show der besonderen Art. Denn hier treffen jeweils drei Personen, mit besonderer Vorliebe im Fetisch-Bereich, in einer Bar auf neugierige Singles, die gerne einmal einen Blick in eine andere Welt werfen möchten. Im Verlauf der Dates geben die Fetisch-Liebhaber Stück für Stück Preis, worauf sie beim Sex stehen. Am Ende steht die Frage im Raum: Wer hat Lust auf ein zweites Date im Playroom und wird dazu eingeladen zusammen mit dem Fetisch-Date eine völlig neue Erfahrung zu machen?

Darum geht es in der ersten Folge

In der ersten Folge stehen Nova, Janna und George im Mittelpunkt. Nova ist Fesselungskünstlerin und sucht bei drei Dates nach einer Partnerin, um zusammen im Playroom in die Welt des Bondage einzutauchen. Janna ist eine junge Dame, die vor allem Gefallen an den Fetischen Natursekt und Genderplay findet. Von ihren drei Single-Kandidaten erhofft sie sich einen Mann, der ihr im Playroom die Führung überlässt. Der dritte Fetisch-Liebhaber George steht auf Gerüche und trifft bei seinen Dates auf drei Männer, von denen er einem im Playroom seine Begeisterung näherbringen möchte.

„Playdate – Lust auf Fetisch?“ geht am 11. September 2023 an den Start und läuft direkt nach dem Auftakt von „Love Island“. Die Macher erhoffen sich dadurch viel Rückenwind durch die Erfolgsshow mit Sylvie Meis. Zu „Stranger Sins“ gibt es jedoch einen großen Unterschied: Bei „Playdate“ stehen keine Paare, sondern Singles im Mittelpunkt, welche ihre Fetischvorlieben vor laufenden Kameras ausleben werden.