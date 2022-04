Pippi Langstrumpf: Das machen Annika und Tommy heute

Zwei mal drei macht vier, widewidewitt und drei macht neune… diesen Spruch kennen wohl alle! Es handelt sich dabei um einen Song aus „Pippi Langstrumpf“. Der Filmklassiker ist noch heute total beliebt und läuft nach wie vor immer wieder im TV.

„Pippi Langstrumpf“ hat ihren eigenen Kopf und ist total vorlaut – wahrscheinlich wurde sie genau deshalb zur absoluten Kult-Figur. Die Filmreihe, welche zwischen 1969 und 1973 produziert wurde, zählt bis heute zu den beliebtesten Kinderfilmen schlechthin. Annika und Tommy waren von dem Mädchen mit den roten Zöpfen gut befreundet und erlebten viele Abenteuer. Inger Nilsson war immer mal wieder in diversen TV-Produktionen zu sehen – aber was machen eigentlich Maria Persson alias Annika und Pär Sundberg alias Tommy heute?

Das macht Maria Persson alias Annika heute

Während die „Pippi Langstrumpf“-Darstellerin Inger Nilsson noch immer Schauspielerin ist, haben sich Annika und Tommy aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Annika wurde damals von Maria Persson gespielt. Nach der Serie besuchte sie war eine Schauspielschule, beendete dann später aber ihre Karriere – laut Medienberichten arbeitet sie heute als Altenpflegerin. Sie kehrte auch ihrer Heimat Schweden den Rücken und ging nach Mallorca. Mit ihrem ehemaligen Partner bekam sie ein Kind, das ebenfalls auf der Insel leben soll.

Das wurde aus Pär Sundberg alias Tommy

Tommy wurde von Pär Sundberg verkörpert, welcher damals 13 Jahre alt war. Auch er arbeitete nach „Pippi Langstrumpf" nicht mehr als Schauspieler, sondern leitete später eine Marketing-Firma in Malmö. Er soll heute ebenfalls in Spanien wohnen. Zwar haben ihn die Pippi-Filme damals kurzzeitig einen Ruhm beschert, aber reich wurde er dadurch nicht: „Mehr als Taschengeld gab's damals nicht", sagte er der Bild-Zeitung. „Jeden Samstag, wenn ich nach Hause kam, lag da dieser riesiger Stapel Fanpost. Auf die Liebesbriefe der Mädchen antwortete ich natürlich besonders gerne", verriet er weiter.