Pinkeln unter der Dusche: Darum gefährdet man seine Gesundheit!

Die meisten tun es, aber die wenigsten darüber: Pinkeln in der Dusche! Das Urinieren unter der Brause kann jedoch gesundheitsgefährdend sein, wie Experten warnen. Wir verraten die Gründe dafür.

Jeder hat es wohl schon mal gemacht und einige tun es täglich – es unter der Dusche einfach laufen lassen. Es bringt sogar einen Vorteil mit sich: Man spart sich eine Toilettenspülung und hilft damit der Umwelt. Toilettenspülungen machen einen Großteil des Wasserverbrauches aus und schont damit den Geldbeutel. Für die Umwelt ist das ein Vorteil – für den eigenen Körper kann das jedoch eine Gefahr darstellen.

Darum sollte man nie unter der Dusche pinkeln

Experten raten dringend davon ab, unter der Dusche zu pinkeln. „Unter der Dusche zu pinkeln ist für die Funktion des Beckenbodens nicht empfehlenswert“, sagt Stephanie Taylor, Expertin für Intimgesundheit und Gründerin von Kegel8, laut Glamour. „Der Beckenboden muss entspannt sein, um richtig urinieren zu können, und das lässt sich kaum bewerkstelligen, wenn man steht. Wenn sich die Muskeln nicht entspannen können, sind sie nicht in der Lage, sich vollständig zusammenzuziehen und können die Blase nicht vollständig entleeren. Wenn du dies häufig tust, kann es dazu führen, dass du häufiger die Toilette aufsuchen musst, bevor deine Blase wirklich voll ist“, so die Expertin weiter. Wenn die Beckenbodenmuskulatur überlastet ist, was bei Pinkeln im Stehen der Fall ist, kann das zu Beschwerden wie Schmerzen oder Dranginkontinenz führen. Eine weitere Expertin warnt vor einer Assoziation im Gehirn. „Wenn man pinkelt, während das Wasser läuft, entsteht im Gehirn eine Assoziation zwischen dem Geräusch von fließendem Wasser und dem Bedürfnis zu pinkeln“, gibt Beckenboden-Therapeutin Dr. Alicia Jeffrey-Thomas zu Bedenken. Wenn man also einen Wasserhahn hört, besteht das Bedürfnis, selbst Wasser zu lassen – und das, obwohl die Blase noch nicht mal richtig voll ist.

Abgesehen von der eigenen Gesundheit gibt es noch weitere Nachteile. Denn durch das warme Duschwasser kann sich der Uringeruch schneller im Bad ausbreiten. Und auch der Reinigungsaufwand wäre deutlich aufwendiger. Denn neben Kalk und Seifenresten kann sich auch Urinstein ablagern, welcher sehr schwer zu entfernen ist. Demnach sollte man dafür Essig verwenden, mit welchem man Urinstein gut beseitigen kann. Man sollte also lieber die Toilette statt Dusche oder Badewanne fürs Pinkeln vorziehen… Schon gelesen? Spargel essen: Darum riecht der Urin so streng!

Quellen: Glamour, RTL, t-online