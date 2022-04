Pink: 10 Fakten über die Sängerin

Es gibt nicht viele Sängerin, die erfolgreicher und beliebter sind als Pink. Seit mehreren Jahrzehnten hat sie einen festen Stammplatz in den Charts und schafft es regelmäßig mit zahlreichen Songs ihre Fans zu berühren. Doch obwohl man im Radio so oft ihre Musik hört, weiß man irgendwie total wenig über die Sängerin. KUKKSI bringt da mal etwas Licht ins Dunkel.

Vor über zwanzig Jahren startete ihre Musikkarriere. Heute ist sie eine der am meisten gefeierten Sängerinnen überhaupt. Doch sie hatte es im Leben nicht immer leicht, was sie auch in vielen ihrer Songs verarbeitet. Jeder von uns kennt ihre Songs, aber wir wissen kaum etwas über den Menschen dahinter.

Steckbrief zu Pink

Name: Alecia Moore

Geburtstag: 08. September 1979

Sternzeichen: Jungfrau

Geburtsort: Doylestown / Pennsylvania

Größe: 160 cm

Gewicht: 54 kg

10 Fakten über die Sängerin

Ihre Mutter ist gelernte Krankenschwester und hat deutsch-jüdische, aber auch litauisch-jüdische Wurzeln. Ihr Vater ist Vietnam-Veteran, leitete eine Versicherungsgesellschaft und ist irischer Herkunft.

Pink hat einen Bruder, welcher zwei Jahre, also 1977, geboren wurde. Er heißt Jason Moore und ist Soldat.

Ihr Künstlername geht angeblich auf eine peinliche Situation in einem Ferienlager zurück, als ihr ein Junge die Hose herunterzog und sie deshalb vor Scham rot beziehungsweise pink anlief. Als sie Jahre später mit Freunden den Film „Reservoir Dogs“ ansah, soll das Thema wieder aufgekommen sein. Seit diesem Moment soll man sie „Pink“ genannt haben.

Als Teenie nahm sie Drogen. Schon mit 13 Jahren begann sie. Sie nahm nicht nur Marihuana, sondern auch LSD, Ecstasy und Heroin – und das über Jahre.

Mit gerade einmal 16 Jahren brach sie wegen einer Überdosis zusammen und war dem Tod ganz nahe. Sie überlebte es zum Glück. Seit diesem Zeitpunkt schwor sie sich, keine Drogen mehr zu nehmen.

Ihre erste Beziehung hatte sie 2001 mit dem Motocross-Fahrer Carey Hart. Allerdings wurde die Beziehung nach zwei Jahre für einige Monate pausiert, weil sie eine Affäre mit Tommy Lee hatte – den Ex-Mann von Pamela Anderson.

2005 machte Carey Hart ihr einen Antrag und die beiden heirateten. Drei Jahre später trennten sie sich allerdings wieder, doch ließen sich nicht scheiden.

Die Beziehung der beiden lief wieder besser und sie machten ihr Familienglück perfekt. Carey Hart und Pink brachten 2011 Töchterchen Willow Sage Hart zur Welt.

2016 sollte die Familie weiter wachsen und Tochter Willow Sage Hart bekam einen Bruder. Am 26. Dezember erblickte Jameson Moon Hart das Licht der Welt.

Ihre musikalische Karriere begann schon als Teenager, als ein DJ auf sie aufmerksam wurde. Heute gehört sie zur Weltspitze der Musikbranche und hat schon nahezu jeden erdenklichen Preis abgeräumt.