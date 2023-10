Pikantes Geständnis: Dieses Paar hatte Sex im Sommerhaus!

Dass Claudia Obert und Max Suhr nichts anbrennen lassen, hat man in der ersten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ gesehen. Denn beim Einzug probierten die beiden Trockensex-Übungen aus. Nun verrät die Unternehmerin: Mit ihrem Liebsten hatte sie sogar Sex in der Promi-WG.

Der Krawall-Faktor könnte im „Sommerhaus der Stars“ kaum höher sein. Es kam aber auch zu großen Gefühlen in der Realityshow – so vor allem bei Claudia Obert und Max Suhr. Denn während andere Paare untereinander mit Probleme zu kämpfen hatten, haben es die Unternehmerin und ihr Freund im Bett richtig krachen lassen. Denn die 62-Jährige hat jetzt ein pikantes Geheimnis gelüftet.

Claudia Obert und Max Suhr lassen es im Bett krachen

Wie Claudia Obert jetzt verriet, hatte sie mit Max Suhr nämlich Sex in der berühmten Promi-WG. „Unseren Geschlechtsverkehr hat auch niemand mitgekriegt, also da denk ich, dass die anderen auch welchen hatten“, antwortete Claudia Obert auf die Frage im „Aftershow“-Podcast, ob sie Sex im „Sommerhaus“ hatte. Wo und wann sie jedoch übereinander hergefallen sind, wollte Claudia Obert für sich behalten und hat dazu keine weiteren Details verraten. Die anderen Promi-Bewohner haben davon wohl genauso wenig mitbekommen, wie auch die Zuschauer.

Ein weiteres Paar hatte Versöhnungssex in der Promi-WG

Claudia Obert und Max Suhr sind aber wohl nicht das erste Pärchen in dieser Staffel. Auch, wenn es zwischen Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan ordentlich gekracht hat – auch im Bett haben sie es krachen lassen. Bei einem Q&A auf Instagram wollte ein User wissen, ob die beiden Sex im „Sommerhaus“ hatten. „Unsere Streite klären wir am beste mit Versöhnungssex, und ich muss euch hier jetzt etwas gestehen: Can und ich haben undercover Liebe gemacht“, antwortete Walentina darauf. Aber auch hier haben weder die Zuschauerinnen und Zuschauer noch die anderen Promi-Paare etwas von dem Techtelmechtel mitbekommen. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!