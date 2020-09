Pietro Lombardi: So hat Laura sein Herz erobert!

Lange hat es Pietro Lombardi geheim halten: Der Sänger hat wieder eine Freundin! Seine Liebe mit Laura Maria Rypa hat er bei Instagram am Samstagnachmittag offiziell gemacht. Nun verriet der ehemalige DSDS-Juror, wie die Influencerin sein Herz erobert hat.

Seit der Trennung von Sarah Lombardi hatte Pietro keine Freundin mehr. In den vergangenen Jahren ging der “Señorita”-Interpret als Single durchs Leben. Das hat sich nun geändert: Mit Laura Maria hat der Sänger sein Liebes-Glück gefunden! Seitdem hat der Sänger bereits mehrere Schnappschüsse mit seiner Liebsten geteilt.

Die Fans wollten von Pietro Lombardi in einer Fragerunde bei Instagram viel wissen – unter anderem, wie Laura sein Herz erobert hat. “Sie hat es geschafft, mein Herz zu öffnen. Ich hatte eine Schutzmauer aufgebaut. Dieses Gefühl, was ich bei ihr aufgebaut habe, das hat keine andere Frau geschafft”, verriet der Sänger.

Pietro Lombardi ist mega happy

In einem Instagram-Livestream wollte seine Community auch wissen, ob die beiden bald zusammenziehen. “Wer weiß, weiß man nicht. Kann schon passieren. Ich habe euch vor Jahren gesagt: Wenn ich eine Frau noch mal öffentlich bekannt mache, dann muss es eine ganz besondere Frau sein und das ist sie”, so Pietro Lombardi. Man sieht dem Sänger an, dass er mit Laura Maria total glücklich ist. “Ich bin vorsichtiger geworden und habe mir eine Schutzmauer aufgebaut. Aber diese Frau hat es geschafft, die Schutzmauer zu durchbrechen und es fühlt sich alles richtig an. Sie macht mich sehr, sehr glücklich”, schwärmte Pietro Lombardi in einem Video.

So geht Laura Maria Rypa mit Kritik um

Mit einem Schlag ist die Influencerin ein Star – einige Fans sind davon wenig begeistert. “Man wird oft verurteilt von Menschen, die kein Recht haben über dich zu urteilen. Sie möchten dir sagen, was richtig oder was falsch ist. Ich werde mir immer treu bleiben und zu dem stehen was ich sage. Bitte lasst euch von keinem sagen was Ihr zu tun habt! Hört immer auf eurer Herz. Mein Herz sagt mir, dass es extrem glücklich ist und es fühlt sich sehr gut an.” Beistand gab’s vom neuen Herzblatt: „Es gibt immer Menschen die urteilen und böses wollen aber das solltest du nicht an dich ran lassen den du bist ein wundervoller Mensch”, reagiert Laura Maria Rypa auf die Kritik.