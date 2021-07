Pietro Lombardi: Läuft da etwas mit Doina Barbaneagra?

Nachdem Pietro Lombardi beim Spazieren in Wien mit Doina Barbaneagra gibt es natürlich eine Menge Spekulationen, ob zwischen dem Musiker und der Beauty etwas läuft. Nachdem es seither in der Gerüchteküche ordentlich brodelt, äußert sich nun der 29-Jährige selbst dazu.

Ist da etwa Liebe in der Luft? Pietro Lombardi wurde mit der Fashion-Influencerin Doina Barbaneagra in Österreich gesichtet. Natürlich wollen die Fans der beiden genauer wissen, was da los ist – und das weiß der ,,Phänomenal“-Interpret. So lüftet er via Instagram das Geheimnis.

Pietro Lombardi äußert sich zu den Gerüchten

Obwohl Pietro Lombardi zurzeit eine Social Media-Pause einlegt und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, bekommt er die ganzen Gerüchte um sich und Doina Barbaneagra natürlich auch mit. Immerhin wird das von den Fans heiß diskutiert, ob da echt was laufen könnte. Doch nun will der Sänger damit aufräumen und endlich Licht ins Dunkle bringen. ,,Ich habe die Spekulationen mitbekommen“, sagte er gegenüber Guten Morgen Deutschland. ,,Das ist absoluter Schwachsinn. Es gibt keine neue Freundin”, stellt er direkt klar. Man könne ja noch mit jemanden treffen ohne direkt ein Paar zu sein, setzte Pietro Lombardi noch fort.

Pietro Lombardi legt Pause ein

Nach der Trennung von Laura Maria Rypa verkündete der Sänger, eine Pause einlegen zu wollen. Wie er via Instagram mitteilte, wolle er sich mehr Zeit für sich und seinen Sohn nehmen. Doch trotz dieser Pause postete der 29-Jährige am Wochenende einen Spruch in seiner Story. ,,Umgebe dich von Menschen die dir gut tun und entferne dich gleichzeitig von Menschen die es nicht tun”, hieß es darin. Ob er da wohl jemanden damit ansprechen wollte? Man weiß es nicht. Trotz dieser Story ist seine Social Media-Pause aber noch nicht beendet. Wie lange sie dauern wird, hat der Star auch nicht verraten. Schon gelesen? Princess Charming: Sind Irina Schlauch und Lou noch ein Paar?