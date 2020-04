Pietro Lombardi: Ist er auch 2021 bei DSDS dabei?

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Pietro Lombardi bekannt. Seit der vergangenen Staffel sitzt der Sänger selbst als Juror in der Castingshow. Nun verrät er bei Instagram, wie viel ihm die Show bedeutet und macht eine Liebeserklärung an Dieter Bohlen.

Bei DSDS hat Pietro Lombardi immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Mit seinen Songs kommt er bei den Fans extrem gut an und erobert damit oft die Chartspitze. Doch auch als Juror ist der Sänger bei den Zuschauern total beliebt.

DSDS hat er viel zu verdanken

Der Castingshow hat er viel zu verdanken und erinnert sich immer wieder an seine DSDS-Zeit als Kandidat zurück. „Liebes DSDS, du hast mein Leben verändert. Du hast es schöner und besser gemacht“, sagt Pietro Lombardi in einem Clip bei Instagram. Der Show habe er viel zu verdanken – sein Dank richtet sich aber auch an die Mitarbeiter hinter den Kulissen. Die Live-Shows fanden diesmal unter schwierigen Bedingungen statt, da aufgrund der Corona-Krise kein Publikum vor Ort war und die Sicherheitsvorkehrungen für die Crew deutlich verschräft wurden.

Liebeserklärung an Dieter Bohlen

Nicht nur DSDS selbst, sondern vor allem Dieter Bohlen hat Pietro Lombardi viel zu verdanken. „Dieter und ich, wir sind echt ein unzertrennliches Team. Dieter ist praktisch – obwohl nicht nur praktisch, haha – er ist mein Entdecker“, meinte der „Kämpferherz“-Interpret kürzlich bei Instagram.

Ist Pietro Lombardi bei DSDS 2021 dabei?

Bisher ist noch nicht bekannt, ob Pietro Lombardi auch 2021 wieder bei „Deutschland sucht den Superstar“ dabei ist – die Zuschauer würden es sich aber wohl wünschen. Die Juroren sind ein eingespieltes Team – es gilt daher als wahrscheinlich, dass der Sänger wieder dabei sein wird. Bisher ungewiss ist auch, wer der Nachfolger von Xavier Naidoo wird – zwar sprang Florian Silbereisen in den letzten drei Live-Shows ein. Dieter Bohlen hat aber schon verkündet, dass der Schlager-Star in der kommenden Staffel nicht dabei sein wird.