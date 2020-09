Pietro Lombardi: Fan-Diskussion um Laura Maria Rypa!

Vor wenigen Tagen bestätigte der Sänger Pietro Lombardi seine Beziehung zu Laura Maria Rypa. Die beiden schweben zurzeit auf Wolke Sieben und mache daraus auch kein Geheimnis. Via Social Media gibt das frischverliebte Pärchen tiefe Einblicke in ihre Beziehung.

Pietro Lombardi ist endlich wieder vergeben! Lange suchte er sehnsüchtig nach der Richtigen – und nun hat er sie endlich gefunden. Die Influencerin und Rechtsanwaltsfachangestellte ist seine Traumfrau. Die Fans sind natürlich mega begeistert und freuen sich für ihren Pietro. Natürlich hatte seine Community aber auch jede Menge Fragen an den Ex-DSDS-Juror.

Will Laura Maria Rypa nur Fame?

Die 24-Jährige Düsseldorferin ist keine feste Größe im Rampenlicht. Sie hat zwar einen riesigen Instagram-Account mit über 265.000 Followern, aber bisher keine Auftritte im Rampenlicht. Natürlich wird da so mancher Fan von Pietro Lombardi skeptisch und vermutet, dass da vielleicht auch noch andere Absichten außer Liebe sein könnten. Will sie ihn vielleicht nur ausnutzen, um selbst einen Karrieresprung zu machen? In einer Fragerunde via Instagram stellte ein mutiger Follower des 28-Jährigen. Er wollte wissen, ob sie es auch wirklich ernst meint und fragte: ,,Hast du Angst, dass Laura dich verarscht und nur Fame will?” Der Sänger antwortete nur mit einem klaren Nein und ist sich hundertprozentig sicher, dass seine Laura Maria nur aus Liebe mit ihm zusammen ist.

Planen die beiden jetzt schon Nachwuchs?

Natürlich war das nicht die einzige Frage an das frischgebackene Pärchen. Man wollte nämlich auch wissen, ob er sich Nachwuchs und eine zweite Hochzeit vorstellen könne. Und auch hier findet er eine klare Antwort und bejaht die Frage. Es wird also auf jeden Fall Familienzuwachs und den Weg zum Traualtar geben. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf neue News der beiden Turteltäubchen. Schon gelesen? So hat Laura sein Herz erobert