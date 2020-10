Pietro Lombardi: Erste Liebes-Krise mit Laura!

Rund einen Monat ist es her, da hat ,,Phänomenal”-Interpret Pietro Lombardi seine neue Freundin vorgestellt. Doch nun scheint irgendetwas nicht zwischen den beiden zu stimmen. Via Social Media redet der 28-Jährige nun super offen über die Beziehung zu seiner Laura. Hat er Zweifel an seiner Liebe?

Nachdem der ehemalige DSDS-Juror ganze vier Jahre Single war und nach einer neuen großen Liebe gesucht hatte, ist er jetzt seit einem Monat endlich wieder vergeben. Doch zwischen den beiden kriselt es und die erste schwere Beziehungsphase ist angebrochen.

Schwere Zeit zwischen Laura und Pietro

In den ersten beiden schwebten die beiden auf Wolke 7. Doch die anfängliche Harmonie ist vorbei und der Alltag holt die beiden ein. Das merken natürlich auch die Fans der beiden. Anfangs waren sie nämlich auf den sozialen Netzwerken viel aktiver. Doch das ist vorbei. ,,Ihr seht mich und Laura zurzeit etwas weniger, wir haben gerade eine etwas schwierige Phase”, sagte Pietro Lombardi mit getrübter Stimmung via Instagram zu seiner Community. ,,Ich bin kein perfekter Mensch und auch für Laura ist es gerade keine einfache Situation. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Beziehung öffentlich zu machen. Für sie war das aber alles etwas viel“, setzte der ehemalige DSDS-Juror fort.

Sind die beiden getrennt?

Man kann sich sehr gut vorstellen, wie groß der Druck auf den Schultern von Laura-Maria sein muss, wenn man mit so einer bekannten Person wie Pietro Lombardi zusammen kommt und selbst gar nicht so sehr im Rampenlicht steht. Doch die beiden halten aneinander fest und wollen die Situation gemeinsam lösen. ,,Wenn ich euch mal eine Frau öffentlich vorstelle, dann ist das die Frau, mit der ich mir meine Zukunft vorstelle. Laura ist immer noch diese Frau für mich. So sind Beziehungen. Es läuft nicht immer alles perfekt. Ich werde aber alles dafür geben. Denn sie war die erste Frau, die ich in mein Herz gelassen habe und dafür werde ich kämpfen”, so der Sänger. Schon gelesen? Knallharte Ansage von Pietro an Melissa