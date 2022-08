Das ist doch mal eine echte Überraschung! Im Leben von Pietro Lombardi geht es derzeit ziemlich turbulent zu. Der Sänger wird nicht nur Juror in der letzten DSDS-Staffel, sondern hat auch einige Neuigkeiten aus dem Privatleben: Der Sänger wird wieder Papa!

Für Pietro Lombardi könnte es derzeit wohl kaum besser laufen. Erst vor einigen Tagen wurde bekannt, dass der Sänger neben Dieter Bohlen in der letzten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ dabei sein wird. Nun lässt der Musiker die nächste Bombe platzen: Er und Laura erwarten ein Kind!

Pietro Lombardi wird wieder Papa

Die freudige Nachricht verkündete Pietro Lombardi selbst bei Instagram. „Baby Lombardi is loading…“, beginnt er seinen Post in dem sozialen Netzwerk. „Nach vielen turbulenten Zeiten, folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns dieses Glück mit euch zu teilen“, schreibt der DSDS-Juror weiter.

Fans und Stars gratulieren dem Paar

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen und freuen sich für Pietro Lombardi und Laura. Auch zahlreiche Promis gratulieren dem Paar. „Ich freue mich wirklich so sehr für euch ❤️ etwas schöneres hätte nicht passieren können“, schreibt Jana-Ina Zarrella. „Herzlichen Glückwunsch Maus“, so Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star Nathalie Bleicher-Woth. Und Aaron Troschke hat schon eine Idee zum Namen: „Glückwunsch 👶🏻👶🏻. Aaron kann man Jungs und auch Mädchen nennen.“ Schon gelesen? Pietro Lombardi: Erste Worte zum DSDS-Comeback!