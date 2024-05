Pietro Lombardi: Baby-Geheimplan für DSDS-Juror!

Laura Maria Rypa hat im April verraten: Sie und Pietro Lombardi erwarten erneut Kind. Das Baby könnte im August oder September auf die Welt kommen – der Zeitraum, wo die Dreharbeiten zu „Deutschland sucht den Superstar“ stattfinden. Deshalb gibt es für den „Cinderella“-Interpreten einen Baby-Geheimplan.

Während der DSDS-Recall noch in Deutschland stattfindet, geht es für den Re-Recall nach Griechenland. Was passiert aber, wenn bei Laura Maria Rypa in diesem Zeitraum die Wehen einsetzen? „Ich liebe DSDS. Das ist alles für mich. Aber wenn das Telefon klingelt, dann ist mir auch keiner sauer. Das Team ist meine Familie. Da würde jeder sagen: ‚Pietro, geh!'“, sagt der Juror in der Bild-Zeitung.

Für Pietro Lombardi gibt es eine Sonderregelung

Eigentlich müssen die Juroren ihre Handys während den Dreharbeiten aufgrund der Funksignale am Set ausschalten oder in den Flugmodus stellen. Für Pietro Lombardi gibt es eine Sonderregelung und darf das Smartphone deshalb anlassen. „Meine Frau ist schwanger. Ich muss immer abrufbereit sein. Hoffen wir mal, dass sie aushält, bis ich da bin“, sagt Pietro Lombardi.

Es wird mal wieder ein Junge

Pietro Lombardi wollte eigentlich ein Mädchen – doch auch diesmal wird es ein Junge. „Mädchen funktionieren bei mir einfach nicht. Ich versuche echt alles: mit Socken, ohne Socken, Shirt anlassen, aber keine Chance“, so der Sänger. Die Familienplanung ist deshalb noch längst nicht abgeschlossen, wie der Musiker verrät: „Nächstes Jahr versuchen wir es dann erneut. Wenn dann noch ein Junge kommt, ist es auch okay. Aber wir wollen fünf Kinder. Irgendwann mit 40 Jahren wollen wir sagen: ‚Jetzt sind alle Kinder da.‘ Laura und ich sind dann immer noch jung und frisch und können einfach das Leben genießen. Es gibt nichts Schöneres.“

DSDS startet später als sonst

Die Dreharbeiten zu „Deutschland sucht den Superstar“ haben kürzlich begonnen. Die neue Staffel der RTL-Show startet später als sonst: Erst im Herbst läuft die neue Staffel über die Bildschirme. Neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi sitzen Schlagersängerin Beatrice Egli und Rapperin Loredana in der Jury.