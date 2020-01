Pickel an Rücken, Brüsten & Co.: Das steckt dahinter!

Pickel sind wirklich unglaublich nervige kleine Biester! Die Hautunreinheiten kommen nicht nur im Gesicht vor, sondern auch an anderen Körperstellen. Ob an Bauch oder Dekolleté: Pickel haben bestimmte Ursachen. KUKKSI sagt dir, was genau dahinter steckt und was du dagegen tun kannst.

Kinn, Stirn oder Po: Pickel sind können sehr lästig sein – egal, wo sie vorkommen. Es gibt zahlreiche Faktoren, welche die Hautunreinheiten auslösen können – dazu zählen unter anderem Stress, Hormonschwankungen oder eine falsche Ernährung. Doch was haben die Pickel an den verschiedenen Körperstellen für eine Bedeutung? Und wie bekommt man die Biester wieder los?

Das steckt hinter Pickeln an verschiedenen Körperstellen