Pia Trümper: So tickt Berlin – Tag & Nacht-Amelie privat

Pia Trümper ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ nicht mehr wegzudenken. Sie verkörpert die Rolle der Amelie und hat schon für ordentlich Zündstoff gesorgt. Doch wie tickt die Darstellerin eigentlich privat?

Es war eine riesige Überraschung, aber ein krasser Schock zugleich: Damals stand plötzlich Amelia vor dem Loft! Milla (Liza Waschke) konnte nicht glauben, dass ihre Tochter auftaucht – zunächst wollte sie mit dem Teenie nichts zu tun haben. Damals wurde sie schwanger von einer Affäre und hat ihr Kind zur Adoption freigegeben – seitdem hat sie ihre Tochter nicht mehr gesehen. Doch dann hat sich Milla doch einen Ruck gegeben und die beiden haben sich angenähert. Mittlerweile sind Milla und Amelia ein eingespieltes Team – auch, wenn nach wie vor die Fetzen fliegen.

So tickt BTN-Amelie im privaten Leben

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ wird Amelia recht unsicher und schüchtern. Doch im privaten Leben scheint Pia Trümper ganz anders zu sein! Denn wenn man sich den Instagram-Account der Darstellerin anschaut, probiert die Serien-Beauty immer neue Looks aus und wirkt extrem selbstbewusst – das ist das glatte Gegenteil zur ihrer Serienfigut Amelie! Auf einem Schnappschuss zeigt sich Pia Trümper beispielsweise mit einer langen Mähne – auf dem nächsten Foto hat die Darstellerin kurze Haare. Der Serien-Star liebt offenbar Veränderungen und scheint immer neue Sachen auszuprobieren.

Pia Trümper wechselt oft ihren Look

Nicht nur ihr Look wechselt sie öfter, sondern auch ihr Style ist ein echter Hingucker – so trägt sie mal eine auffällige Trainingsjacke oder einen stylishen Hut. Am Set ist sie in ihrer Rolle ein graues Mäuschen, doch in Wirklichkeit ein echter Hauptstadt-Hipster! Doch vielleicht ändert sich Amelie auch bald, denn mittlerweile ist sie auch in der Serie etwas aufgetaut und nimmt kein Blatt vor den Mund – und auch ihrer Mutter Milla geigt sie öfter mal die Meinung.