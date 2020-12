Pia Trümper: Hat BTN-Amelie einen Freund?

Bei “Berlin – Tag & Nacht” wirkt Amelie eher schüchtern. Doch im privaten Leben ist Pia Trümper ganz anders: Die Darstellerin ist selbstbewusst und präsentiert sich bei Instagram immer wieder in einem neuen Look. Die Fans fragen sich vor allem: Ist die Beauty eigentlich Single oder hat sie einen Freund? KUKKSI hat bei ihr nachgehakt!

Amelie hat sich vor einigen Monaten bei “Berlin – Tag & Nacht” als Tochter von Milla (Liza Waschke) vorgestellt. Sie war alles andere als begeistert und gab ihrer Tochter einen Korb – doch Amelie gab nicht auf und wollte ihre Mutter unbedingt kennenlernen. Zunächst gab es viele Differenzen, aber mittlerweile ist das Mutter-Tochter-Gespann ein eingespieltes Team.

Amelie hatte bisher kein Glück in der Liebe

Bei BTN hat Amelie noch keine Erfahrungen mit Jungs, denn die schüchterne Teenagerin hielt sich damit bisher zurück. Doch sie hat es zuletzt auf Dean (Adonis Jovanovic) abgesehen – und das, obwohl er eigentlich mit Olivia zusammen ist. Und sie kam ihrem Ziel ein ganzes Stück näher: Dean und Amelie sind tatsächlich im Bett gelandet! Was er für einen Fehler gemacht, wird ihm danach erst klar – Amelie hat seitdem noch mehr Gefühle für ihn.

Ist Pia Trümper vergeben oder Single?

Doch wie sieht es eigentlich im Liebesleben der Darstellerin aus? “Ich bin glücklich und ich mache mein Glück nicht von anderen Menschen abhängig. Die innigste Beziehung führe ich mit mir selbst, also ist diese auch die Einzige über die es sich zu erzählen lohnt”, sagt Pia Trümper im exklusiven Interview mit KUKKSI. Die Beauty wollte sich also nicht ganz in die Karten schauen lassen, ob sie einen Freund hat oder nicht.

Dann hat uns Pia Trümper auch noch verraten, was ihre beste und schlechteste Eigenschaft ist. “Ich bin sehr paradox. Und das passt sowohl zur besten als auch zur schlechtesten Eigenschaft. Mir ist zwar mit mir selbst nie langweilig, weil ich mich selbst oft überrasche. Es ist aber gleichzeitig auch ein bisschen tricky sich selbst so einzuschätzen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich verändere mich, ohne es überhaupt zu merken und muss mir selbst dann erst mal erklären, dass ich nicht mehr so denke wie vor drei Wochen”, so die Darstellerin. RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Pia Trümper: BTN-Amelie spricht über ihre Rolle!