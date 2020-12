Pia Trümper: BTN-Amelie spricht über ihre Rolle!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” ist Pia Trümper als Amelie zu sehen. In der Soap sorgte ihre Serienfigur für ordentlich Zündstoff. Doch welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede hat die Darstellerin eigentlich mit ihrer Rolle? Die Beauty hat es bei KUKKSI verraten!

Es war ein riesiger Schock für Milla (Liza Waschke): Plötzlich stand damals ihre Tochter vor der Tür! Mit der Situation war sie völlig überfordert – Amelie hat jedoch nicht locker gelassen und wollte ihre Mutter näher kennenlernen. Später hat sich Milla tatsächlich darauf eingelassen – mittlerweile sind die beiden in der Serie ein Dreamteam! Obwohl Amelie erst seit einigen Monaten bei BTN zu sehen ist, hat sie schon viele Höhen und Tiefen erlebt.

Diese Gemeinsamkeiten hat sie mit ihrer Rolle

Und auch die Darstellerin selbst wurde innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Fanliebling und hat in den sozialen Netzwerken eine riesige Fanbase. Während ihre Serienfigur eher schüchtern ist, wirkt Pia Trümper bei Instagram selbstbewusst – also das ganze Gegenteil von ihrer Rolle! Gibt es aber vielleicht doch einige Gemeinsamkeiten? “‘Amelie’ und ich sind beide ziemlich große Dramaqueens. Unsere Emotionen gehen sofort von 0 auf 100 und wir steigern uns schnell in Dinge hinein. Außerdem überdenken wir unsere Entscheidungen etliche Male, wobei ‘Amelie’ trotzdem viel impulsiver handelt als ich”, erzählt Pia Trümper im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Einige Gemeinsamkeiten scheint es zwischen Pia Trümper und ihrer Rolle Amelie zu geben. Dennoch gibt es aber auch einige Unterschiede: “Was mir auch auffiel als ich ‘Amelie’ besser kennengelernt habe ist, dass man mich nicht so leicht verletzen kann wie sie. Sie ist eigentlich sehr zerbrechlich und macht ihre Gefühle stark von anderen abhängig, was mir so gut wie nie passiert. Allgemein ist sie quasi noch ein verträumtes, gutgläubiges Mädchen während ich eher ein rationaler Mensch bin oder jedenfalls versuche es zu sein”, erzählt uns die Darstellerin. Und wir sind uns sicher: Langweilig wird es rund um Amelie bei BTN ganz sicher nicht… RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Pia Trümper: So tickt Berlin – Tag & Nacht-Amelie privat!