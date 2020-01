Pia Tillmann: Sie leidet an Panikattacken!

Pia Tillmann ist erst kürzlich aus der beliebten RTLZWEI-Serie „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ ausgestiegen. Bei Instagram hält sie ihre Fans weiter auf dem Laufenden. Doch nun schockt die Beauty ihre Community mit einem Statement!

Durch ihre Rollen bei „Berlin – Tag & Nacht“, „Köln 50667“ und „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ wurde Pia Tillmann bekannt und hat seitdem eine riesige Fanbase. Erst vor zwei Jahren wurde sie erstmals Mutter eines kleines Sohnes. Sowohl beruflich als auch privat könnte es für die Darstellerin eigentlich kaum besser laufen. Doch ihr Erfolg hat auch Schattenseiten: Im Netz enthüllt Pia Tillmann nun, dass sie an krassen Panikattacken leidet.

Offene Worte bei Instagram

„Ich denke in den letzten Wochen so unendlich viel nach. Ich verändere so viel in mir und dadurch ändert sich auch alles um mich herum“, beginnt Pia Tillmann ihr Statement bei Instagram. „Ich habe jahrelang gelitten, gelitten unter mir selbst. Seit dem ich ein Teenager bin leide ich an Panikattacken und Angstzuständen. F*ck man, das ist mehr als die Hälfte meines Lebens. Ich habe schon so viel versucht und immer wieder bin ich zurückgefallen in alte Verhaltensmuster“, so die Blondine weiter.

Pia Tillmann will ein glückliches Leben

„Ich habe durch einige Ereignisse im letzten halben Jahr immer wieder vor Augen geführt bekommen, wie kurz das Leben wirklich ist und wie schnell es vorbei sein kann! Diese Ereignisse haben mir gezeigt, dass ich eins will: ein glückliches und erfülltes Leben, voller Liebe und positiven Menschen um mich herum! Ich verbiete mir mein eigenes Glück nicht länger, denn JEDER Mensch hat ein Recht darauf glücklich und erfüllt zu leben!", so Pia Tillmann weiter. Die Ereignisse haben ihr klar gemacht: Sie will ein glückliches Leben und vor allem viele liebe Menschen um sich.