Pia Tillmann: Nach Unfall im Krankenhaus! Was ist mit ihrem Baby?

„Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Pia Tillmann und ihr Freund Zico Banach erwarten derzeit ihr erstes Baby. Doch nun der Schock: Der „Köln 50667“-Star hatte einen Autounfall. Was ist mit ihrem Baby?

„Köln 50667“-Star Pia Tillmann und Ex-„Bachelorette“-Kandidat Zico Banach könnten kaum glücklicher sein. Denn das Paar erwartet ihr erstes Kind. Derzeit sind die beiden im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Doch nun berichtet die Kandidatin: Sie war in einen schweren Autounfall verwickelt! Der 35-Jährigen wurde die Vorfahrt genommen, wie sie in einer Instagram-Story berichtet.

Pia Tillmann hatte einen Autounfall

Auf den ersten Blick war es nur ein Blechschaden – aufgrund ihrer Schwangerschaft sei sie dann gemeinsam mit ihrer Mutter jedoch in die Notaufnahme gefahren. Im Krankenhaus haben die Schmerzen deutlich zugenommen. „Da wurden die Schmerzen im Unterbauch dann immer schlimmer und ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass etwas mit dem Baby nicht stimmt, weil der Gurt auch total reingeschnitten hat“, berichtet Pia Tillmann bei Instagram.

Der Gynäkologie hat nach einer Untersuchung aber Entwarnung gegeben. Denn sowohl ihr als dem ungeborenen Baby gehe es gut. Laut der Ärztin müsse sie darauf achten, dass es zu keinen Blutungen kommt. Die Situation habe sie „emotional und mental krass mitgenommen“, wie die Soap-Darstellerin berichtet. Einen Tag später, am 1. November 2023, gibt Pia Tillmann ein Update. Die Nacht habe sie extrem belastet. „Ich bin heute früh einfach aus dem Nichts öfter in Tränen ausgebrochen“, so die „Sommerhaus“-Kandidatin. Da bleibt nur zu hoffen, dass es nicht zu weiteren Komplikationen kommt.