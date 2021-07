Peter und Sarafina Wollny in großer Sorge: Ist jetzt alles zu viel?

Seit rund neun Wochen sind Sarafina und Peter Wollny nun Eltern von Casey und Emery. Eigentlich könnte es für die beiden gar nicht besser laufen. Doch durch die Hochwasserkatastrophe haben die beiden nun wirklich große Sorgen. Der beste Freund von Peter Wollny, Kevin Haupt, ist voll von dem Flutunglück betroffen.

Natürlich lässt Peter Wollny seinen besten Kumpel nicht hängen und hilft ihm – zur Last von Sarafina Wollny. Sie muss den Alltag mit den Twins nun komplett allein regeln – eine Belastung für beide, mit der niemand vorher gerechnet hat. Ob das alles gut geht? Via Instagram gab es nun Updates.

Wollny-Ehepaar unterstützt besten Kumpel

Peter Wollny ist ein richtiger Ehrenmann und lässt seinen besten Freund natürlich nicht hängen. So kam er direkt zur Hilfe, als er das Unglück von Kevin Haupt mitbekommen hat. Via Instagram gab er nun ein Update. ,,Wir haben letzte Nacht alles gegeben bei Kevin und Sari“, sagte er auf der Social Media-Plattform. Mit drei Pumpen versuchten sie das ganze Wasser wieder herauszupumpen. Kevin war darüber natürlich über die Hilfe super happy. ,,Ich liebe dich so sehr… Du bist das Beste, was in meinem Leben passieren konnte. Freunde, die einfach vor der Tür stehen ohne nachzufragen“, sagte Kevin Haupt in seiner Story.

Sarafina Wollny allein mit Kinderdienst

Erst seit wenigen Wochen sind Sarafina und Peter Wollny Eltern. Als dann Peter Wollny Kevin zur Hilfe eilte, musste natürlich Sarafina allein auf die Kids aufpassen. Wird nun alles für die beiden zu viel? Scheinbar nicht. Die 26-Jährige postete nämlich erst vor drei Tagen eine tolle Liebesbekundung an die Kids. Die Stimmung scheint also immer noch perfekt zu sein. Und so, wie es bei den beiden scheint, wird Peter Wollny auch da sein, falls es mal klemmen sollte. Wer wäre da nicht zur Hilfe geeilt, wenn dem besten Freund solch ein Unglück passiert?