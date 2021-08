Perseiden 2021: Wann sind besonders viele Sternschnuppen zu sehen?

Das Schauspiel am Himmel hat begonnen. Doch erst in einigen Tagen folgt der Höhepunkt: In der Nacht vom 12. zum 13. August sind besonders viele Sternschnuppen am Himmel zu sehen.

Der Perseiden-Sternschnuppen-Regen steht in wenigen Tagen bevor. Zwar ist der Höhepunkt erst in der Nacht zum 13. August, doch auch schon Tage davor sind zahlreiche Sternschnuppen am Himmel zu sehen – und es werden von Tag zu Tag mehr. Der Meteorstrom bringt noch eine Besonderheit mit sich – und zwar Boliden. Das sind größere Leuchtkugeln unter den Sternschnuppen. Sie hinterlassen am Himmel eine längere Leuchtspur, welche auch deutlich sichtbar ist.

Wo und wann sind die Sternschnuppen zu sehen?

Besonders in der Nacht vom 12. zum 13. August solltet ihr einen Blick zum Himmel werfen – besonders ab 22 Uhr sind besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Besonders auf dem Land sind besonders viele zu sehen, denn dort ist nicht so viel Licht wie in der Stadt. Jedoch sind die Sternschnuppen auch in größeren Metropolen zu sehen – wenn es natürlich der Nachthimmel zulässt. Spezielle Geräte wie ein Teleskop oder ein Fernrohr braucht man dafür nicht, um die Perseiden zu beobachten. In einer Stunde könnten dann hundert Sternschnuppen in einer Stunde am Nachthimmel aufleuchten.

Perseiden mit dem Smartphone fotografieren?

Wenn du eine Sternschnuppe mit dem Smartphone fotografieren willst, solltest du einige Dinge beachten. Zwar können Handys mit einer guten Kamera die Perseiden aufnehmen. Das Problem ist jedoch, dass diese sehr schnell sind und teilweise nach einer Sekunde am Himmel schon wieder verschwunden sind. Deshalb ist es sinnvoller, mit dem Smartphone einfach 10, 20 oder 30 Sekunden einzustellen. Dazu solltest du den Nachtmodus verwenden. Und auch das Blitzlicht solltest du lieber ausschalten, denn das könnte sonst für eine Lichtverschmutzung sorgen. So gelingt dir das beste Sternschnuppen-Foto für die sozialen Netzwerke.