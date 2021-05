Per Notkaiserschnitt: Die Zwillinge von Sarafina Wollny sind da!

Zu Weihnachten haben Sarafina und Peter Wollny die Baby-Bombe platzen lassen: Das Paar erwartet Nachwuchs – und zwar Zwillinge! Nun haben die beiden Babys das Licht der Welt erblickt.

Erst vor wenigen Stunden machten sich die Fans noch riesige Sorgen um Sarafina Wollny. Denn wegen dem Verdacht einer Schwangerschaftsvergiftung musste die Tochter von Silvia Wollny in ein Krankenhaus. Doch nun wurden die Zwillinge geboren!

„Letzte Nacht gab es Komplikationen und die Zwillinge mussten per Not-Kaiserschnitt in der 30. Woche geholt werden“, teilte Silvia Wollny in einem Statement in den sozialen Netzwerken mit. Die Geburt lief also anscheinend nicht ganz reibungslos. Der kleinen Familie gehe es den Umständen entsprechend gut. Silvia versprach, dass sich Sarafina demnächst bei ihren Fans melden wird.

„Wir hoffen, dass es sich nicht bestätigt und die beiden Bauchzwerge noch schön drinnen bleiben werden“, sagte Silvia Wollny erst noch vor einigen Tagen. Doch nun ging alles doch schneller als gedacht – wie es Sarafina und den Zwillingen geht, ist derzeit noch nicht bekannt.