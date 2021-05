Peaky Blindes: Diese Serie solltest du gesehen haben, wenn…

… du nach einer Serie mit ordentlich Action, Spannung und einer Menge Gefühle suchst. Diese Serie hat es echt in sich und bietet eine Menge. Wir verraten dir, was die Serie so gut macht und warum du sie dir unbedingt anschauen solltest. Es gibt nämlich viele Gründe, die dafür sprechen.

Wer kennt es nicht? Man ist auf Netflix eingeloggt und sucht nach einer neuen Serie. Im Endeffekt sucht man Ewigkeiten, weil man ja auch keine Serie unnötig anfangen und abbrechen will. Falls du also einen Tipp brauchst und dir die Suche ersparen möchtest, dann schau einfach mal bei ,,Peaky Blinders“ rein.

Darum geht es in der Serie

Es ist 1919 und der Krieg ist vorbei. England hat sehr unter dem Weltkrieg gelitten. Thomas Shelby und seine beiden Brüder John und Arthur wollen ihre illegalen Geschäfte aber weiterhin vergrößern. Noch sind sie in Birmingham, doch irgendwann wollen sie bis nach London kommen – egal wie. Sie stürzen sich in waghalsige Geschäfte, nur um aus den Slums herauszukommen. Eine Bande, die es schaffen will. Doch die Konkurrenz ist sehr hart und verzeiht keinen Fehler.

Diese Dinge machen die Serie so gut

Thomas Shelby

Gespielt von Cillian Murphy ist ,,Thomas Shelby“ ein charismatischer Anführer, bei dem nicht jeder Plan funktioniert. Dazu kommen noch die Alkoholsucht und die Liebe, die ihm immer wieder Probleme machen.

Es kann alles passieren

In der Serie kann wirklich alles passieren. Es geht nicht immer alles gut und genau deshalb ist sie so unvorhersehbar. Das bringt eine Menge Spannung, die die Serie außerordentlich gut macht.

Realitätsnah

Nach dem Krieg waren viele Länder am Boden. Das zeigt diese Serie auf eine charmante Seite. Natürlich werden manche Dinge zugespitzt dargestellt. Doch man kann sich ein ganz gutes Bild von den Banden in England nach dem Krieg machen.

Nicht nur Action

Auch wenn es um die Bande der ,,Peaky Blinders" geht, ist Gewalt und Action nicht das Einzige, was die Serie zu bieten hat. Sie zeigt auch eine Menge anderer Dinge. Streit in der Familie, Liebe, Verlust und auch so manchen glorreichen Sieg.