Pause? BTS wird zum Wehrdienst eingezogen!

BTS ist einer der erfolgreichsten K-Pop-Bands weltweit. Die Jungs liefen sogar über den Red Carpet bei den Grammy Awards und brechen immer wieder sämtliche Rekordeß Doch ist damit bald vorerst Schluss? Die Mitglieder werden nämlich nun zum Wehrdienst eingezogen.

Die südkoreanische Band BTS ist mega erfolgreich – und das auch über die Landesgrenzen hinaus. Die Gruppe hat eine riesige Fanbase auf der ganzen Welt und haben es an den K-Pop-Himmel ganz nach oben geschafft. Und auch die Konzerte von BTS sind ausverkauft und bringen vor allem die weiblichen Fans zum kreischen. Doch ist es damit zumindest vorerst bald vorbei? Denn nun könnten die Mitglieder in den Wehrdienst eingezogen werden.

Müssen BTS eine Musikpause einlegen?

Jimin, Suga, Jin & Co. sind zwischen 23 und 29 Jahre alt. Eigentlich müssten sie damit in den Wehrdienst – ein verabschiedetes Gesetz aus dem Jahr 2020 besagte jedoch, dass Künstler ihre Wehrpflicht zumindest für ein Jahr aufschieben konnten. Doch nun könnte es soweit sein, dass die Jungs in den Wehrdienst müssen. Das erfordere die nationale Lage, wie der südkoreanische Botschafter mitteilte.

„Es wird erwartet, dass junge koreanische Männer dem Land dienen. Die BTS-Mitglieder sind Vorbilder für viele junge Koreaner“, erklärt Gunn Kim. Wann die Band den Wehrdienst genau antreten muss, ist bisher noch nicht bekannt. Unklar ist auch, was das für Auswirkungen auf ihre Karriere hat. Doch eines ist Fakt: Es wird wohl in dieser Zeit eine musikalische Pause geben. Männer zwischen 20 und 28 Jahren müssen in Südkorea für 1,5 Jahre in den Wehrdienst. Sobald man die Volljährigkeit erreicht hat, können sich Männer und Frauen dafür auch freiwillig anmelden. Schon gelesen? BTS: Darum ist die Band so erfolgreich!