Paulina Wagner: So geht es für sie nach DSDS weiter!

Im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ durfte Paulina Wagner noch einen Song performen. Dann ging alles ganz schnell: Die 22-Jährige musste die Bühne verlassen. Bei KUKKSI verrät die Sängerin jetzt, wie es für sie nach der Show weitergeht.

Paulina Wagner hat es bei DSDS weit geschafft – den Siegersong durfte sie im Finale jedoch nicht mehr performen. Doch wie geht sie damit um? „Ich bin unendlich dankbar und stolz, dass meine Reise bei DSDS so weit ging. Damit hätte ich am Anfang nicht gerechnet. Aber natürlich ist man auch etwas traurig, denn den Siegertitel hätte man auch schon gerne gesungen“, erzählt Paulina Wagner im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das sagt sie zum Sieg von Ramon Roselly

Und wa sagt Paulina Wagner dazu, dass Ramon Roselly die Staffel gewonnen hat? „Natürlich ist man auch etwas enttäuscht und traurig, aber ich gönne es Ramon von Herzen. Er hat definitiv den Sieg verdient, denn er ist ein sehr guter Sänger. Das haben die Zuschauer auch so gesehen“, erzählt uns die Kandidatin.

Nach dem Finale ging es zur Familie

Zunächst geht es in die Heimat zu ihrer Familie. „Ich bin froh, dass ich die Zeit mit meiner Familie genießen kann und das ist für mich das Wichtigste. Ich fahre gleich zu meinen Eltern in die Heimat und mich etwas zurücklehnen“, so Paulina Wagner. Lange pausieren will sie jedoch nicht – musikalisch will Paulina Wagner richtig durchstarten. „Ich versuche, mich musikalisch zu etablieren im deutschen Pop/Schlager-Bereich. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bin gespannt, was die Zeit so ergibt. Ich habe Lust, zu singen und Auftritte zu geben – ich hoffe, das wird bald wieder möglich sein“, verriet die 22-Jährige.

Das sind die ihre Pläne nach DSDS

Paulina Wagner hätte auch nichts dagegen, mal in einer Show von Florian Silbereisen aufzutreten. „Ich würde auf jeden Fall nicht nein sagen, wenn ich von Florian Silbereisen eine Einladung in seine Shows bekommen würde. Es wäre eine tolle Gelegenheit, dort auch mal zu singen und ist eine riesige Plattform, wo große Künstler stehen. Es wäre toll, wenn man sich dort einreihen könnte. Zu Gesprächen mit ihm kam es mit ihm darüber noch nicht, aber ich hoffe, dass es in Zukunft der Fall sein wird“, meint Paulina Wagner.