Paulina Wagner: Das schätzt die DSDS-Kandidatin an Helene Fischer!

Paulina Wagner kämpft in der zweiten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ weiter um den Sieg. Die Kandidatin ist ein riesiger Fan von Helene Fischer – aber was bewundert sie eigentlich an der Schlagersängerin? KUKKSI hat bei der 22-Jährigen nachgefragt!

Für Paulina war es krasses Gefühl, auf der großen Bühne bei DSDS in der vergangenen Woche zu performen – und das, obwohl das Studio beinahe leer war. „Realisiert habe ich das mittlerweile. Es war ein ganz toller Abend auf der Bühne und habe sehr viel Spaß gehabt, obwohl ich nervös war. Es war ein großer Traum, dort stehen zu dürfen und das ich auch in dieser Woche dabei bin, macht mich sehr glücklich“, erzählt Paulina Wagner im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das schätzt sie besonders an Helene Fischer

Und sie hat einen Wunsch: „Mein größter Wunsch wäre Helene Fischer in der Jury. Das würde ich sensationell finden“, sagt sie uns. Ganz geklappt hat das nicht – dafür sitzt nun ihr Ex-Freund Florian Silbereisen neben Dieter Bohlen, Oana Nechiti und Pietro Lombardi. Doch was findet die DSDS-Kandidatin eigentlich so toll an Helene Fischer? „Ich bin großer Fan von Helene und finde das eine klasse Frau. Sie hat tolle Performances, ist sehr sympathisch und hat eine tolle Stimme. Da passt einfach das Gesamtpaket“, sagt sie uns.

Sie spricht über ihre größte Macke

Ohne Musik? Das ist für Paulina Wagner nicht vorstellbar: „Die Musik nimmt sehr viel Platz in meinem Leben ein – das ist auch meine größte Leidenschaft überhaupt. Das spüre ich schon, seitdem ich ein kleines Kind bin.“ Sie gibt aber auch zu, eine Macke zu haben: „Ich denke immer 1000 Szenarien nach, die alle schief gehen könnten. Ich bin ein krasser Kopf-Mensch und mache mich immer sehr verrückt. Daran muss ich arbeiten. Ich habe mir aber vorgenommen, dass in dieser Woche mehr zu genießen und mir selbst nicht so ein Druck zu machen. Deshalb will ich mit mehr Spaß da rangehen.“

Hat Paulina Wagner einen Freund?

Und dann wollten wir noch eine Sache wissen: Ist die DSDS-Kandidatin eigentlich Single? Oder hat sie einen Freund? „Ich bin Single und auch sehr glücklich darüber. Ich kann mich also auf das Wesentliche konzentrieren und das ist mir sehr wichtig – momentan ist das DSDS. Alles andere kommt zur rechten Zeit. Ich bin nicht aktiv auf der Suche. Wenn man nach etwas sucht, findet man das nicht. Das ist so meine Einstellung dazu“, verriet uns die Sängerin ganz offen. Die zweite Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.