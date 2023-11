Paulina Ljubas: Wer ist der Freund des Promi Big Brother-Stars?

Paulina Ljubas will „Promi Big Broter“ ordentlich aufmischen. Die ehemalige „Ex on the Beach“-Teilnehmerin hat kurz vor ihrem Einzug in den Container ihre Community mit einem Liebes-Outing überrascht.

Bekannt wurde Paulina Ljubas durch die RTLZWEI-Soap „Köln 50667“. Nach ihrem Rauswurf wegen Fehlverhaltens nahm die 26-Jährige an verschiedenen Datingformaten teil – so beispielsweise bei „Temptation Island VIP“ oder „Ex on the Beach“. Kuppelformate hat die Beauty wohl nicht mehr nötig. Denn kurz vor ihrem Einzug bei „Promi Big Brother“ präsentierte sie ihren neuen Freund.

Tommy Pedroni ist der Freund von Paulina Ljubas

Schon lange wurde gemunkelt, dass Paulina Ljubas wieder vergeben ist. Die Katze hat sie jetzt aus dem Sack lassen: Die bekannte Persönlichkeit schwebt tatsächlich wieder auf Wolke sieben! Bei ihrem neuen Freund handelt es sich um „Temptation Island“-Hottie Tommy Pedroni. Bei Instagram teilte das Paar auch den ersten Liebes-Schnappschuss. „Avec toi, je suis moi“ (deutsch: Mit dir bin ich ich)“, schrieb die 26-Jährige dazu.

Tommy ist gebürtiger Franzose, seine Familie besitzt ein Hotel in Südfrankreich. Und auch Paulina Ljubas hat im Nachbarland eine neue Heimat gefunden und ist nach Nizza gezogen. Die beiden genießen ihr Liebes-Glück in vollen Zügen – doch nun wird sie für zwei Wochen weggesperrt. „Natürlich wird er mir fehlen, aber das ist nun mal der Job“, sagt Paulina Ljubas im Interview mit der Bild-Zeitung. Tommy Pedroni ergänzt: „Angst getrennt zu sein, habe ich nicht. Ich vertraue ihr und es ist auch Teil unseres Lebens, manchmal Dreharbeiten zu haben. Ich hoffe, sie kommt als Siegerin zurück.“

Die Liebe ist noch sehr frisch. Denn die beiden sind erst seit einigen Monaten zusammen. „Ich war sehr überrascht, wie gut wir uns verstanden haben. Wir teilen die gleichen Ansichten vom Leben und er bringt mich zum Lachen“, so Paulina Ljubas. Zwar verbringt das Paar viel Zeit miteinander, aber die beiden haben getrennte Wohnungen in Nizza – das war Paulina Ljubas sehr wichtig. Der Wunsch, Deutschland zu verlassen, stand für die Reality-TV-Teilnehmerin schon lange fest. Und wie sieht der Beziehungsalltag aus? „Wir machen tagsüber beide unsere Sachen und abends sehen wir uns dann. Meistens zum Kochen, zum Sport – und verbringen den Abend miteinander“, verrät sie. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 20. November 2023.