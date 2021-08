Pascal Kappés: Kein Comeback bei Berlin – Tag & Nacht!

Pascal Kappés nahm an der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ teil. Der Hottie wurde vor allem bekannt durch seine Rolle bei „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt – aber könnte er sich ein Serien-Comeback vorstellen? Bei KUKKSI hat es der Darsteller verraten.

Unter Tränen hat Pascal Kappés das Haus bei „Promi Big Brother“ verlassen. Der Exit hat den Serien-Star sichtlich mitgenommen, wie er auch kürzlich verriet. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine Rolle in „Berlin – Tag & Nacht“. Ein Comeback in der Serie könnte er sich jedoch nicht vorstellen – und das aus einem ganz bestimmten Grund: Der Darsteller will nicht nach Berlin ziehen.

Pascal Kappés schließt Comeback bei BTN aus

„Ich werde nicht mehr zu ‚Berlin – Tag & Nacht‘ zurückkehren, da ich nicht nach Berlin ziehen will. Für mich ist die Stadt einfach zu krass“, sagt Pascal Kappés im exklusiven Interview mit KUKKSI. Der Schauspielerei will er aber definitiv treu bleiben – deshalb käme für ihn eine andere Soap in Frage: Und zwar der BTN-Ableger „Köln 50667“. Denn schließlich wohne er dort in der Nähe. „Mich würde aber ‚Köln 50667‘ interessieren, da ich ja auch in Köln lebe. Darauf hätte ich tatsächlich mal Bock. Ich mag einfach die Schauspielerei und das Darstellen anderer Personen“, so der Darsteller.

Der Serien-Star wäre für das Dschungelcamp bereit

„Promi Big Brother" war das erste Reality-Format für den BTN-Star. Er könnte sich durchaus vorstellen, an weiteren solchen Shows teilzunehmen – beispielsweise der Darsteller nicht abgeneigt, auch ins Dschungelcamp zu gehen. „Das Format, was für mich die höchste Priorität hatte, habe ich jetzt hinter mir. ‚Promi Big Brother' ist kein Vergleich zum Dschungel. Dschungelcamp ist eine Stufe härter, da dort viel Körperliches dabei ist. Aber auch darauf hätte ich Lust", so Pascal Kappés. das Tanzbein würde er auch schwingen: „Und auch zu ‚Let's Dance' würde ich gerne gehen."