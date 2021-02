Paris Hilton: Sie ist verlobt!

Paris Hilton ist verlobt! Pünktlich zu ihrem 40. Geburtstag fragt ihr Freund Carter sie die Fragen aller Fragen. Natürlich antwortet die Blondine mit “Ja” und freut sich riesig auf die gemeinsame Zukunft. Sie ist sicher: er ist der richtige Mann an ihrer Seite!

Es ist nicht das erste Mal, dass IT-Girl Paris Hilton einen Antrag bekommt. Bereits 2005 hat der griechischen Multimilliardärsenkel Paris Latsis der Hotelerbin einen Antrag gemacht. Doch nur wenige Monate später ist Paris wieder Single. Auch 13 Jahre später versuchte sie es mit Schauspieler Chris Zylka – doch auch hier reichte die Liebe nicht aus und die Trennung kam schneller als geplant. Mit 40 möchte es die Blondine aber doch noch wissen und sagt “Ja” zu ihrem Freund Carter Reum.

Romantischer Antrag am Strand

Das US-Magazin People begleitet die beiden exklusiv bei der Verlobung und waren live dabei als Carter seine Freundin fragte. Auf Instagram berichtet Paris Hilton: “Als wir zum Abendessen am Strand entlang gingen, führte Carter uns zu einer mit Blumen geschmückten Cabana und fiel auf die Knie.” Die Verlobung war schon am 13. Februar, beide wollten aber mit der Veröffentlichung bis zum 40. Geburtstag des berühmten IT-Girls warten. Was ein schöner Tag!

Paris freut sich auf neues Kapitel

Zwar sind die beiden erst seit knapp einem Jahr zusammen, doch sie sind sich sicher: Sie sind für einander bestimmt! "Als jemand, der ständig auf Reisen war, hatte ich die Chance, zu Hause zu bleiben und neu zu bewerten, was mir wichtig ist. Meine Beziehung und die Zeit, die ich mit Carter verbracht habe, war ein Geschenk", erzählt sie auf Instagram. Beide freuen sich auf das nächste Kapitel zusammen und "darauf, einen so unterstützenden Partner zu haben".