Overthinking: So denkst du nicht mehr so viel nach!

Dass man in der jetzigen Zeit sehr viel nachdenkt und manchmal auch gar nicht weiß, was man mit seiner Zeit anstellen soll, ist völlig normal. Immerhin betrifft der Lockdown jeden von uns und wir müssen mit den Einschränkungen leben.

Natürlich denkt man dann viel mehr nach als sonst. Falls es dich wirklich sehr belasten sollte und du den Kopf endlich wieder frei haben möchtest, verraten wir dir ein paar Tricks, wie du das “Overthinking” los wirst.

So denkst du nicht mehr so viel nach

Finde die Ursache

Was genau treibt dich dazu, so viel nachzudenken? Ist es eine Emotion oder doch eher ein Gefühl, was dich immer wieder dazu bringt? Oder vielleicht doch etwas völlig anderes? Wenn du ein Problem lösen möchtest, dann musst du zuallererst die Ursache dafür herausfinden.

Umgebe dich mit Freunden

Wenn dich so mancher Gedanke einfach nicht mehr loslässt, dann kannst du dich mit Menschen umgeben, die dich hochziehen und diese blöden Gedanken vertreiben. Vielleicht helfen dir deine Freunde sogar dabei, das Problem für deine alltäglichen Gedanken zu lösen. Andere Menschen haben meist auch eine andere Perspektive auf bestimmte Dinge, während du eine Blockade hast und immer wieder gegen die Wand rennst.

Raus aus dem Alltag

Jeder Tag läuft gleich ab und du erstarrst in der völligen Gräue des Alltags. Das muss aber gar nicht so sein – auch während des Lockdowns. So kannst du beispielsweise Sport machen oder mit Freunden telefonieren. Vielleicht auch anfangen, eine neue Sprache zu lernen oder andere neue Dinge auszuprobieren.

Perfektionismus ist oft schädlich

Es zeugt von sehr viel Ehrgeiz, wenn man immer alles so gut wie möglich machen will und dann noch Perfektionismus von sich selbst erwartet. Doch wenn du das wirklich verinnerlicht hast, dann hält man sich zu oft mit eigenen Fehlern auf und denkt immer wieder über sie nach. Das bringt uns nicht weiter. Schon gelesen? Diese 4 Dinge zerstören dein Selbstbewusstsein