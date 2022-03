Oscars 2022: 16 Fakten zu den Academy Awards

Die Hollywood-Prominenz trifft sich in Los Angeles: Es dreht sich wieder alles um den Goldenen Jungen, denn die Oscars werden wieder verliehen. Seit über 90 Jahren gibt es die Verleihung bereits. KUKKSI hat die wichtigsten Fakten zu den Academy Awards zusammengefasst.

Jährlich treffen sich die Hollywood-Stars im Dolby Theatre in Los Angeles, wenn die Oscar-Verleihung stattfindet. Mittlerweile ist die Gala das wichtigste Event in der Filmbranche. Doch was verbirgt sich wirklich hinter dem Preis? KUKKSI hat 16 Fakten zur wichtigsten Preisverleihung der Welt zusammengefasst.

16 Fakten zu den Oscars