Oscars 2023: Dieser Streifen wird zum besten Film gekürt!

Die Oscars sind DER wichtigste Preis in der Filmindustrie! Die Academy Awards wurden in dieser Nacht im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. Die deutsche Produktion „Im Westen nichts Neues“ war gleich in neun Kategorien nominiert. Der Goldjunge in der Kategorie „Bester Film“ ging jedoch an einen ganz anderen Streifen.

Das gab es bisher noch nie: Ein deutscher Film war gleich stolze neun Mal bei den Oscars nominiert! Das Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ zählte zu den Favoriten der diesjährigen Oscar-Verleihung. Und tatsächlich haben die Macher einige Preise abgeräumt – so räumte die Produktion unter anderem in den Kategorien „Bester Schnitt“ oder „Bester internationaler Film“ ab.

„Everything Everywhere All at Once“ ist der beste Film

In der Kategorie „Bester Film“ waren die Streifen „Top Gun: Maverick“, „Die Aussprache“, „The Banshees of Inisherin“, „Triangle of Sadness“, „Die Fabelmans“, „Im Westen nichts Neues“, „Avatar: The Way of Water“ und „Tár“ nominiert. Die Trophäe ging letztendlich an „Everything Everywhere All at Once“. „Es fühlt sich unglaublich an. Es gäbe keinen Film ohne unseren tollen Cast. […] Danke an die Academy“, bedankten sich die Gewinner bei der Gala.

„Everything Everywhere All at Once“ war der große Abräumer des Abends. Denn auch in anderen Kategorien holte der Streifen einige Goldjungen.So wurde beispielsweise Michelle Yeoh als „Bester Hauptdarstellerin“ geehrt. Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis und der Schauspieler Ke Huy Quan wurden als „Bester Nebendarstellerin“ sowie „Bester Nebendarsteller“ für ihre Rollen in „Everything Everywhere All at Once“ ausgezeichnet. Schon gelesen? Oscars 2023: Das sind die Gewinner!