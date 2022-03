Oscars 2022: Live-Ticker! Wer gewinnt die 94. Academy Awards?

Es ist soweit! In Los Angeles werden die 94. Academy Awards verliehen. Die Filmbranche trifft sich im Dolby Theatre und die Nominierten hoffen auf eine Trophäe. Doch wer wird den Goldjungen wirklich abräumen? KUKKSI hält euch mit einem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Stars wie Kristen Stewart, Jessica Chastain, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Olivia Colman, Will Smith, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield oder Denzel Washington glänzen nicht nur mit den schönsten Outfits, sondern hoffen auch auf einen Goldjungen. Und welcher Streifen wird als bester Film geehrt? Und wer geht als Gewinner in den Königskategorien „Beste Hauptsdarsteller“ und „Beste Hauptsdarstellerin“ als Gewinner/in hervor?

Live-Ticker zu den Oscars 2022

27.03.22 | 08:38 | Live-Ticker ab Mitternacht

„And The Oscar Goes To…“ – diesen Satz werden wir in der Nacht zum 28. März 2022 öfter hören, denn dann werden in Los Angeles in Academy Awards verliehen. Pünktlich ab Mitternacht hält euch KUKKSI hier auf dem Laufenden.