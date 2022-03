Oscars 2022: Das wird nicht im TV gezeigt!

Die Academy Awards werden wieder verliehen! In Los Angeles findet die 94. Oscar-Verleihung statt. Zahlreiche Hollywood-Stars sowie Filmschaffende dürfen auf eine Trophäe hoffen. Doch einige Szenen werden nicht mehr live im TV gezeigt.

Die Oscar-Verleihung ist DAS Highlight des Jahres in der Filmbranche. Dennoch ist das Zuschauerinteresse in den vergangenen Jahren etwas zurückgegangen. Deshalb haben sich die Verantwortlichen für eine Neuerung entschieden: 8 Kategorien werden nicht mehr live im TV vergeben, sondern werden eine Stunde vor der eigentlichen Gala bereits aufgezeichnet. Die Aufzeichnung werde dann in die Live-Show hinein geschnitten.

Dadurch solle es „mehr Zeit und Gelegenheit für Unterhaltung“ geben, wie David Rubin, Präsident der verantwortlichen Academy of Motion Picture Arts and Sciences, berichtet. Der eigentliche Ablauf soll durch die Neuerung aber nicht beeinflusst werden. Die Preisverleihung soll demnach „straffer und spannender“ für die Zuschauer werden. Denn in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik, dass die Veranstaltung zu langatmig wäre. Die Show soll nach drei Stunden pünktlich mit der Kategorie „Bester Film“ enden.

Die Preise in diesen Kategorien werden nicht live verliehen

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Bester Schnitt

Beste Maske und Hairstyling

Beste Filmmusik

Bestes Szenenbild

Bester Kurzfilm

Bester animierter Kurzfilm

Bester Ton

Fans vergeben erstmals Publikumspreis

Bereits in den vergangenen Jahren gab es immer wieder die Idee, einige Kategorien vorab auszuzeichnen – ein ähnliches Vorhaben hatten die Verantwortlichen bereits im Jahr 2018 im Sinn, aber wurde nicht umgesetzt. Wie sich das auf das Zuschauerinteresse in diesem Jahr auswirkt, bleibt abzuwarten. Und es gibt eine weitere Neuerung: Fans dürfen erstmals über ihren Lieblingsfilm abstimmen. Die Abstimmung startete dazu im Februar beim Kurznachrichtendienst Twitter. Wer den Oscar-Publikumspreis erhält, wird während der 94. Oscar-Verleihung bekanntgegeben.