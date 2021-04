Oscars 2021: Das sind die wichtigsten Kategorien

Jedes Jahr werden Schauspieler, Autoren und andere Persönlichkeiten bei den Oscars für ihre Leistungen ausgezeichnet. Doch was sind eigentlich die Kategorien, in denen die Promis die heiß ersehnten Trophäen gewinnen können?

Am Wochenende ist es endlich wieder so weit: Die Oscars 2021 werden für die besten Werke und Rollen verliehen. Jeder hat schon mal einen Star auf der Bühne mit einem Oscar in der Hand gesehen. Doch die 25 Kategorien kennen die Wenigsten von uns. Genau deshalb verraten wir es euch in diesem Artikel.

Das sind die Kategorien bei den Oscars

Bester Film (verliehen seit 1929)

Beste Regie Best Directing 1929)

Bester Hauptdarsteller (verliehen seit 1929)

Beste Hauptdarstellerin (verliehen seit 1929)

Bester Nebendarsteller (verliehen seit 1937)

Beste Nebendarstellerin (verliehen seit 1937)

Bestes Originaldrehbuch (verliehen seit 1941)

Bestes adaptiertes Drehbuch (verliehen seit 1929)

Beste Kamera (verliehen seit 1929)

Bestes Szenenbild (verliehen seit 1929)

Bestes Kostümdesign (verliehen seit 1949)

Bestes Make-up und beste Frisuren (verliehen seit 1982)

Bester Schnitt (verliehen seit 1935)

Bester Ton (verliehen seit 1930)

Bester Tonschnitt (verliehen seit 1964)

Beste Filmmusik (verliehen seit 1935)

Bester Song (verliehen seit 1935)

Beste visuelle Effekte (verliehen seit 1940)

Bester animierter Spielfilm (verliehen seit 2002)

Bester Dokumentarfilm (verliehen seit 1942)

Bester fremdsprachiger Film (verliehen seit 1947)

Bester Kurzfilm (verliehen seit 1932)

Bester animierter Kurzfilm (verliehen seit 1932)

Bester Dokumentar-Kurzfilm (verliehen seit 1943)

Das sind die wichtigsten Kategorien

Zwar gibt es bei den Oscars eine ganze Menge Kategorien, doch die wichtigsten davon beschränkt man auf genau fünf Stück. Sie werden auch die “Big Five” genannt und sind bei den Stars am beliebtesten. Sie bestehen aus den Kategorien des besten Films, der besten Regie, des besten Hauptdarstellers, der besten Hauptdarstellerin sowie des besten Drehbuchs.

Eine optionale Kategorie

Vielleicht hast du es bemerkt, vielleicht aber auch nicht. Es stehen neben in der Liste nur 24 der 25 Kategorien. Eine fehlt. Denn die Auszeichnung für Best Music (Original Musical) wurde zuletzt 1999 verliehen. Seitdem wurde niemand mehr darin ausgezeichnet. Das liegt vor allem daran, dass nicht immer ein Preis in jeder Kategorie verliehen wird. Das kann zum einen daran liegen, dass es einfach kein Werk gibt, welches für die Jury in Frage kommt oder dass es zu wenig Konkurrenz um einen Award gab. Schon gelesen? BTS bekommt eigenes McDonald’s Menü!