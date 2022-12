Orkangefahr und extrem warm: Bis zu 20 Grad an Silvester erwartet!

Das Wetter spielt komplett verrückt! Die erste Dezemberhälfte war ziemlich kalt und Deutschland und wurde mal kurz eingeschneit. Zu Weihnachten gingen die Temperaturen ordentlich nach oben. Und zum Jahreswechsel werden jetzt frühlingshafte Temperaturen erwartet.

An Silvester sind bis zu 20 Grad möglich. Um Mitternacht sollen die Temperaturen bei warmen 15 Grad liegen! Der Winter ist und bleibt abgeschaltet und er wird mindestens bis zum 12. Januar 2022 auch wegbleiben. Immer wieder fällt Regen und es gibt Wind oder Sturm. Besonders an Silvester besteht Orkangefahr im Westen und Norden von Deutschland, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber wetter.net mitteilt.

Bis zu 15 Grad um Mitternacht an Silvester möglich

Laut einigen Prognosen werden in Freiburg an Silvester bis zu 20 Grad erwartet. Das wäre ein absoluter Rekord. Denn dieser liegt derzeit bei 17 Grad in Müllheim (Baden-Württemberg). Ein weiterer möglicher Rekord: Bis zu 15 Grad um Mitternacht in der Silvesternacht. Das hätte es bisher so auch noch nicht gegeben. Trotz der hohen Temperaturen kann es draußen ziemlich ungemütlich werden. Denn es könnte ein Sturm drohen – sogar ein Orkan wäre durchaus denkbar.

Es könnte ein Orkan drohen

„In den nächsten Tagen sorgen Tiefdruckgebiete über der Nordsee für wechselhaftes, mildes und windiges Schauerwetter. Auch an Silvester fegt einem der Wind teilweise kräftiger um die Ohren. Verbreitet sind starke bis stürmische Böen möglich, in den Mittelgebirgen und an der Küste auch Sturmböen", sagt Meteorologe Martin Pscherer laut RTL. „Auf den Gipfeln der Mittelgebirge, insbesondere dem Brocken, kann zeitweise sogar Orkanstärke erreicht werden. Etwas schwächer ist der Wind im Süden. Am Abend und zum Jahreswechsel lässt der Wind nur wenig nach, das Abfeuern von Raketen kann teilweise also ziemlich gefährlich werden", so der wetter-Experte weiter. Puh! Da sollte man aufpassen, dass die Raketen wirklich nach oben fliegen…