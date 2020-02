Orkan Sabine: Um diese Zeiten wird es gefährlich!

Ganz Deutschland rüstet sich vor dem Orkantief: Der Monster-Sturm soll uns am Sonntag erreichen. Doch wann wird der riesige Orkan „Sabine“ auf uns treffen? Und um welche Zeiten wird es besonders gefährlich? KUKKSI gibt euch einen Überblick!

Es könnte der schwerste Sturm seit Jahren werden – ob er auch so schlimm wie „Kyrill“ wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist aber: Orkantief „Sabine“ hat es in sich! Als erstes wird es den Westen und orden treffen – in der Nacht zum Montag erreicht der Sturm dann auch den Süden und Osten Deutschlands. Der Höhepunkt soll voraussichtlich in der Nacht zum Montag erreicht werden.

Bis 150 km/h möglich

In den Bergen wird der Orkan mit 130 bis 150 Stundenkilometern besonders heftig, doch auch im Flachland sind Böen mit bis zu 120 km/h möglich. Auf dem Brocken sind sogar bis zu 180 km/h drin. Der Sturm hat außerdem eine große Ausdauer – bis Dienstag soll es stürmisch werden.

Um welche Zeiten trifft der Sturm auf uns?

Sonntag bis 14 Uhr: erreicht Nordsee und Nordwesten….

erreicht Nordsee und Nordwesten…. Sonntag bis 17 Uhr: erreicht den ganzen Norden und zieht Richtung Niedersachsen und NRW

erreicht den ganzen Norden und zieht Richtung Niedersachsen und NRW Sonntag bis 22 Uhr: erreicht Rheinland-Pfalz, Hessen, das Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen

erreicht Rheinland-Pfalz, Hessen, das Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen Montag bis 4 Uhr: erreicht Bayern und Baden-Württemberg sowie Sachsen und Brandenburg und Berlin

Bahn rät von Reisen ab

Die Bahn rechnet mit starken Beeinträchtigungen im Bahnverkehr und rät daher von Reisen bis zum Dienstag ab. Tickets erhalten ihre Gültigkeit und können die ganze Woche benutzt werden – eine kostenlose Rückgabe ist ebenfalls möglich. Sitzplatzreservierungen können auch kostenlos storniert werden. Doch auch der Flugverkehr könnte von dem Sturm betroffen sein.

Derby zwischen Gladbach und Köln abgesagt

Während den Sturm sollte man sich nicht im Freien und schon gar nicht in Wäldern aufhalten. In Nordrhein-Westfalen bleiben am Montag die meisten Schulen geschlossen. Das Bundesliga-Derby Gladbach gegen Köln wurde ebenfalls abgesagt, da aufgrund des Sturms nicht mehr die Sicherheit gewährleistet werden könne.