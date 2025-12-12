OP-süchtige Influencerin Mary Magdalene (†33) tot in Thailand gefunden

Riesiger Schock in den sozialen Medien: Die bekannte Influencerin Mary Magdalene wurde tot aufgefunden. Bekannt war sie vor allem durch ihren extravaganten Look.

Die 33-Jährige, deren richtiger Name Denise Ivonne Jarvis Gongora lautete, ist im Alter von 33 Jahren verstorben. Demnach stürzte sie vom Balkon im neunten Stock eines Hotels in Thailand, wie „Daily Mail“ berichtet. Die Leiche wurde später von Hotelangestellten auf einem Parkplatz entdeckt. Die Umstände, wie es zu dem Sturz kam, sind derzeit noch unklar und werden untersucht.

Die Identität wurde vor Veröffentlichung von ihrem familiären Umfeld verifiziert. Kurz vor ihrem Tod postete Mary kryptisch die Schlussszene des Films „Die Truman Show“ von 1998 zusammen mit einem Kinderfoto von sich selbst. In der Szene, welche Mary Magdalene veröffentlichte, verbeugt sich Jim Carreys Figur Truman Burbank und sagt: „Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.“ Ihren Benutzernamen änderte sie kurz vor ihrem Tod von „MaryMagdaleneDied“.

„Ich liebe dich so sehr, mehr als Worte es ausdrücken können“

Ihr Bruder meldete sich in den sozialen Netzwerken mit einem emotionalen Post zu Wort: „Du bist so lustig und kreativ, viel mehr, als ich es je sein werde. Ich liebe dich so sehr, mehr als Worte es ausdrücken können. Du bist meine Welt. Ich wünschte, es wäre anders gekommen.“

Mary Magdalene war für ihre zahlreichen Schönheitsoperationen bekannt – damit setzte sie auch oft ihr Leben aufs Spiel. Im Jahr 2023 platzte eines ihrer XXL-Brustimplantate und 2020 sei sie fast bei einem Eingriff verstorben. Dass die vielen OPs auch kritisiert wurden, war ihr bekannt. „Viele Menschen sind süchtig nach ihren Hobbys, aber ich denke, solange ich niemandem wehtue und es mich glücklich macht, ist daran nichts auszusetzen“, sagte sie damals in einem Interview mit „The Sun“. Die Influencerin polarisierte und faszinierte mit ihrem Look die User weltweit. In den sozialen Netzwerken hatte sie eine Community von rund einer halben Million Fans.